Греция вводит новые COVID-ограничения: что изменится
Источник:Ekathimerini
Власти Греции решили ввести новые картинные ограничения. Все из-за роста заболеваемости COVID-19.
Так, с 22 ноября, попасть в большинство общественных мест можно только с паспортом вакцинации.
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Греция вводит новые COVID-ограничения для невакцинированных
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис подчеркнул, что план Кабмина состоит в том, чтобы сделать "Рождество в этом году лучше, чем в прошлом".
Нововведения означают, что невакцинированные больше не будут иметь доступ к закрытым заведениям, в частности кинотеатрам, музеям, спортивным клубам, даже предъявив отрицательный результат теста на COVID.
Непривитые больше не смогут посещать закрытые общественные места, даже если у них отрицательный тест на коронавирус. Сегодня людям без прививки запрещено посещать только рестораны, кафе, бары и ночные клубы,
– заявил Кириакос Мицотакис.
В то же время глава правительства добавил, что невакцинированных прихожан будут допускать к церковным богослужениям только при наличии отрицательного ПЦР-теста.
Мицотакис также сообщил, что справка о прививках для вакцинированных лиц в возрасте от 60 лет утрачивает силу через семь месяцев после введения вакцины. Поэтому этой возрастной группе будет предоставлен месяц для ревакцинации.
Кроме того, в государственном и частном секторах будет применяться поэтапное рабочее время. Такое решение было принято во избежание переполненности, особенно в часы пик и в общественном транспорте.
COVID-19 в Греции: последние данные
- По данным Worldometer, по состоянию на 23 ноября 2021 года в Греции выявлено 886 207 случаев заражения коронавирусом;
- К сожалению, из них 17 425 летальных;
- В то же время 790 984 человека побороли болезнь.