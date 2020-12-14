У Греції в межах послаблення загальнонаціонального карантину поновили роботу книгарні та перукарні, однак всі приїжджі будуть зобов'язані пройти додатковий тест на COVID-19.

О том, что Греция ввела дополнительные тесты для туристов, сообщает "dpa International".

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По информации местных властей, с понедельника вводится дополнительное тестирование на коронавирус для всех приезжих. Кроме того, актуальным остается обязательный ПЦР-тест с отрицательным результатом на вирус SARS-COV-2, который необходимо предъявить при въезде в страну. Теперь туристы должны пройти быстрый тест и в ожидании его результатов находиться на самоизоляции в течение трех дней.

Отмечается, что дополнительный тест для туристов будет бесплатным.

Как известно, правительство Греции продолжило до 7 января ограничительные меры, направленные на сдерживание распространения COVID-19 в стране.