У Греції в межах послаблення загальнонаціонального карантину поновили роботу книгарні та перукарні, однак всі приїжджі будуть зобов'язані пройти додатковий тест на COVID-19.

Про те, що Греція запровадила додаткові тести для туристів, повідомляє "dpa International".

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За інформацією місцевої влади, з понеділка запроваджується додаткове тестування на коронавірус для всіх приїжджих. Окрім того, актуальним залишається обов'язковий ПЛР-тест із негативним результатом на вірус SARS-COV-2, який необхідно пред'явити під час в'їзду до країни. Тепер туристи мають пройти швидкий тест та в очікуванні його результатів перебувати на самоізоляції упродовж трьох днів.

Зазначається, що додатковий тест для туристів буде безкоштовним.

Як відомо, уряд Греції продовжив до 7 січня обмежувальні заходи, спрямовані на стримування поширення COVID-19 в країні.