Хватит уже ехать в Амальфи: 5 городов Средиземноморья, которые запомнятся навсегда

Каждый турист мечтает провести лето в Средиземноморье. Путешествие в теплые города навсегда запоминаются прогулками по набережной, уютными вечерами у моря и замедленным временем. Но вместо популярного Амальфи советуем сместить фокус на другие локации.

Опытные путешественники рекомендуют обратить внимание на менее известные, но не менее атмосферные места, которые не заполнены толпами туристов, пишет Travel off Path.

Читайте также 7 причин увидеть Стокгольм этой весной: он точно вам понравится

На какие города Средиземноморья обратить внимание?

Картахена, Испания

Портовый город на юге Испании остается без внимания туристов. Здесь сохранились римские памятники, среди которых – древний театр и старинная вилла с фресками и мозаиками.

Центр украшают пальмовые аллеи и здания с элементами модерна. Для пляжного отдыха подойдет бухта Кала-Кортина – уютное место с чистой водой и небольшим количеством людей.

Аяччо, Корсика

Столица острова Корсика является родиной Наполеона Бонапарта. Его детский дом сейчас является музеем, где хранятся вещи той эпохи.

В городе можно посетить кафедральный собор с барочным интерьером и прогуляться по набережной цитадели XVI века. Пляж Сен-Франсуа расположен прямо в черте города, поэтому сюда можно быстро дойти просто во время прогулки по городу.

Ретимно, Крит

Туристы, которые летят на Крит, чаще всего выбирают столицу острова Илакрион или живописный городок Ханью, однако именно Ретимно передает настоящий характер Крита. Здесь сочетается венецианская архитектура, османское наследие и узкие улочки с цветами.

Над городом возвышается крепость с панорамным видом на побережье, а в порту можно найти традиционные таверны с морепродуктами. Рядом расположен пляж Превели – это уникальное место, где река впадает в море среди пальм.

В Ретимно есть более 15 пляжей, самый известный из них – Превели (Пальмовый пляж), который считается одним из самых фотогеничных в Греции, пишет пишет пишет Lonely Planet. Отдельного внимания заслуживает монастырь Мони-Превели – это место оставляет глубокое духовное впечатление.

Таранто, Италия

Город на юге Италии сохранил свою аутентичную атмосферу. Старый город расположен на острове между морем и лагуной и поражает узкими улочками, старыми зданиями и традиционными тратториями.

Таранто имеет древнегреческие корни, а в местном археологическом музее собрана большая коллекция артефактов. Одной из самых интересных локаций является Арагонский замок, а также разводной мост, который соединяет разные части города.

Пиран, Словения

Словения имеет хоть и небольшое, но очень атмосферное побережье. Пиран – один из самых красивых городов этой части Адриатики, с компактным центром и уютной атмосферой.

Главная площадь Тартини окружена красивыми зданиями, а узкие улочки ведут туристов к холму с церковью Святого Георгия. Отсюда уже открывается вид на море и побережье. Набережная идеально подходит для спокойного отдыха у воды.

Что еще стоит прочитать?