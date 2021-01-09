Брошенные деревни, города и целые страны являются излюбленными объектами режиссеров в постапокалиптических фильмах. Но такие места есть в реальном мире. О подборке городов-призраков – читайте в нашем материале.

Города-призраки - это заброшенные поселения, где можно найти и руины, и более-менее целые здания. Очень редко, но в таких зданиях могут проживать немногочисленные жители, пишет Tutkatamka.

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Боди, штат Калифорния, США

На пике золотой лихорадки в XIX веке появился город Боди. Но был покинут, когда месторождение полностью истощили.

Здесь сохранились 110 зданий.



Сохранились 110 зданий / Фото tutkatamka

Орадур-сюр-Глан, Франция

В 1944 году это село сожгли нацисты со всеми жителями. После войны президент Франции Шарль де Голль распорядился сохранить останки домов как мемориал.



Сожженное село / Фото tutkatamka

Остров Хасима, Япония

Шахтерский остров в Японии, где когда-то добывали уголь из подводных шахт. В 1959 году здесь проживало более 5 тысяч человек, а в 1974 году уголь закончился и остров забросили.



Остров Хасима / Фото tutkatamka

Кахаба, штат Алабама, США

Город Кахаба, штат Алабама, был покинут в 1826 году из-за наводнения. С тех пор город сохраняется как исторический памятник.



Кахаба в США / Фото tutkatamka

Кеннекотт, штат Аляска, США

Ранее здесь были медные месторождения, вокруг которых и возникло поселение. Когда руда закончилась, все шахты закрылись, то все люди покинули этот город в 1938 году.



Заброшен город с 1938 года / Фото tutkatamka

Гленрио, штаты Нью-Мексико и Техас, США

Город на границе 2-х штатов ранее был железнодорожным узлом, а потому – важной остановкой на знаменитом шоссе №66.

Когда построили новую трассу, город был покинут.



Исторический памятник / Фото tutkatamka

Лифта, Израиль

Город, который в разное время населяли палестинцы и евреи, был покинут в 1971 году. До 2017 года здесь оставались только реабилитационная клиника и школа. А уже сегодня это заповедник.



Лифта в Израиле / Фото tutkatamka

Колманскоп, Намибия

Немецкий город в Африке, который возник вокруг алмазного месторождения в 1908 году. Но город покинули через 48 лет. С тех пор его медленно поглощает пустыня.



Заброшенный город с 1956 года​ / Фото tutkatamka