Покинуті села, міста та цілі країни є улюбленими об’єктами режисерів у постапокаліптичних фільмах. Але такі місця є в реальному світі. Про добірку міст-примар – читайте в нашому матеріалі.

Міста-примари – це занедбані поселення, де можна знайти й руїни, й більш-менш цілі будівлі. Дуже рідко, але в таких будівлях можуть проживати нечисленні мешканці, пише Tutkatamka.

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Боді, штат Каліфорнія, США

На піку золотої лихоманки в XIX столітті з'явилося місто Боді. Але було покинуте, коли родовище повністю виснажили.

Тут збереглися 110 будівель.



Збереглися 110 будівель / Фото tutkatamka

Орадур-сюр-Глан, Франція

У 1944 році це село спалили нацисти зі всіма мешканцями. Після війни президент Франції Шарль де Голль розпорядився зберегти останки будинків як меморіал.



Спалене село / Фото tutkatamka

Острів Хасіма, Японія

Шахтарський острів у Японії, де колись видобували вугілля з підводних шахт. У 1959 році тут мешкало понад 5 тисяч людей, а в 1974 році вугілля закінчилось та острів закинули.



Острів Хасіма / Фото tutkatamka

Кахаба, штат Алабама, США

Місто Кахаба, що у штаті Алабама, було покинуте у 1826 році через повені. Відтоді місто зберігається як історична пам'ятка.



Кахаба у США / Фото tutkatamka

Кеннекотт, штат Аляска, США

Раніше тут були мідні родовища, навколо яких і виникло поселення. Коли руда закінчилась, всі шахти закрились, то всі люди покинули це місто у 1938 році.



Покинуте місто з 1938 року / Фото tutkatamka

Гленріо, штати Нью-Мексико і Техас, США

Місто на кордоні 2-х штатів раніше було залізничним вузлом, а потім – важливою зупинкою на знаменитому шосе №66.

Коли побудували нову трасу, місто було покинуте.



Історичний пам'ятник / Фото tutkatamka

Ліфта, Ізраїль

Місто, яке в різний час населяли палестинці й євреї, було покинуте у 1971 році. До 2017 року тут залишалися тільки реабілітаційна клініка та школа. А вже сьогодні це заповідник.



Ліфта в Ізраїлі / Фото tutkatamka

Колманскоп, Намібія

Німецьке місто в Африці, яке виникло навколо алмазного родовища у 1908 році. Але місто покинули через 48 років. З того часу його повільно поглинає пустеля.



Покинуте місто з 1956 року / Фото tutkatamka