Где расположен самый маленький город в мире: в нем живет всего один человек
- Монови, городок в штате Небраска, считается самым маленьким городом в мире с единственной жительницей Элси Эйлер, которая выполняет все общественные обязанности.
- Когда-то в Монове проживало 150 человек, но после упадка фермерства город уменьшился до одного человека, и теперь он является туристической изюминкой благодаря таверне и библиотеке.
В штате Небраска расположен городок Монови, который когда-то процветал, а сейчас в нем живет всего один человек. Когда-то он процветал, а сейчас считается самым маленьким городом по количеству населения в мире.
Городок расположен в 8 километрах от границы с Южной Дакотой, пишет Mirror. Официально в нем зарегистрирована лишь одна жительница – 90-летняя женщина Элси Эйлер. В городе она мэр, библиотекарь, клерк и бармен.
Что известно о самом маленьком городе в мире?
Когда-то в Монове жило 150 человек, которые занимались фермерством. Здесь были рестораны и даже собственная тюрьма. После Второй мировой войны условия фермерства ухудшились, сельская экономика пришла в упадок, поэтому Монови начало угасать, как и большинство подобных общин в США.
Уже к 1980 году население города насчитывало 18 жителей, а через 20 лет в городе осталась только Элси и ее муж Руди, которые держали в городе таверну. В 2004 году после смерти мужа женщина осталась ответственной за весь город.
90-летняя жительница городка / Фото AP
Монови в США занесено в Книгу рекордов Гиннеса, как наименее населенный город в мире. Но несмотря на все, любознательные туристы начали все чаще наведываться в город, чтобы посетить таверну и библиотеку Руди Эйлера.
В город все равно съезжаются постоянные клиенты таверны, живущих в радиусе 50 километров от Монови. Элси называет их своей семьей, потому что они приходят к ней уже много лет. Женщина помнит их еще младенцами, а теперь они наведываются к Элси со своими детьми.
Женщина рассказала в одном из интервью, что останется жить в месте до самой смерти, а когда оно уменьшится до нуля, то станет уже забытым "местом у дороги".
Частые вопросы
Какое количество населения в городке Монови и кто является его единственным жителем?
В городке Монове официально зарегистрирована только одна жительница - 90-летняя женщина Элси Эйлер, которая выполняет функции мэра, библиотекаря, клерка и бармена.
Почему население Монови значительно уменьшилось после Второй мировой войны?
После Второй мировой войны условия фермерства ухудшились, сельская экономика пришла в упадок, что привело к уменьшению населения в Монове, как и во многих подобных общинах в США.
Почему туристы посещают Монови, и как Элси Эйлер относится к постоянным клиентам таверны?
Туристы посещают Монови, чтобы увидеть таверну и библиотеку Руди Эйлера. Элси Эйлер называет постоянных клиентов таверны своей семьей, ведь они приходят к ней уже много лет - она помнит их еще младенцами.