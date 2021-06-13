Германия открывает границы: будут ли ограничения для украинских туристов

13 июня 2021 , 22:03
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Источник:

Институт Роберта Коха

МИД Германии "выбросил" Украину и ряд других государств из списка регионов с высоким риском заражения коронавирусом. Вскоре украинцы смогут путешествовать в Германию.

Новое распределение стран вступило в силу с 13 июня. Государства по-прежнему поделили на зоны четырех категорий.

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Среди зон есть большое количество новых случаев заражения, высокий уровень заболеваемости, простого риска и страны, которые больше не являются зонами простого риска.

Расширили список безопасных стран:

  • Армения;
  • Азербайджан;
  • Босния и Герцеговина;
  • Греция;
  • Канада;
  • Косово;
  • Хорватия (за исключением округов Медимурье и Вараждин);
  • Ливан;
  • Молдавия;
  • Черногория;
  • Северная Македония;
  • Норвегия;
  • Австрия;
  • Португалия;
  • Швейцария;
  • Сербия;
  • Украина;
  • США;
  • Кипр.

Районы с особенно большим риском заражения:

  • Малайзия;
  • Монголия;
  • Намибия;
  • Шри Ланка.

Страны с повышенным риском инфицирования COVID-19:

  • Грузия;
  • Катар;
  • Мексика;
  • Португалия;
  • Испания.
Обратите внимание! Такое решение правительство Германии приняло спустя более года. Люди, которые будут прибывать наземным путем из "безопасных" стран, будут освобождены от обязательного карантина.
Автор: Ольга Музика