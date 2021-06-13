Германия открывает границы: будут ли ограничения для украинских туристов

МИД Германии "выбросил" Украину и ряд других государств из списка регионов с высоким риском заражения коронавирусом. Вскоре украинцы смогут путешествовать в Германию.
Новое распределение стран вступило в силу с 13 июня. Государства по-прежнему поделили на зоны четырех категорий.
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Среди зон есть большое количество новых случаев заражения, высокий уровень заболеваемости, простого риска и страны, которые больше не являются зонами простого риска.
Расширили список безопасных стран:
- Армения;
- Азербайджан;
- Босния и Герцеговина;
- Греция;
- Канада;
- Косово;
- Хорватия (за исключением округов Медимурье и Вараждин);
- Ливан;
- Молдавия;
- Черногория;
- Северная Македония;
- Норвегия;
- Австрия;
- Португалия;
- Швейцария;
- Сербия;
- Украина;
- США;
- Кипр.
Районы с особенно большим риском заражения:
- Малайзия;
- Монголия;
- Намибия;
- Шри Ланка.
Страны с повышенным риском инфицирования COVID-19:
- Грузия;
- Катар;
- Мексика;
- Португалия;
- Испания.