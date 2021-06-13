Новое распределение стран вступило в силу с 13 июня. Государства по-прежнему поделили на зоны четырех категорий.

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Среди зон есть большое количество новых случаев заражения, высокий уровень заболеваемости, простого риска и страны, которые больше не являются зонами простого риска.

Расширили список безопасных стран:

Армения;

Азербайджан;

Босния и Герцеговина;

Греция;

Канада;

Косово;

Хорватия (за исключением округов Медимурье и Вараждин);

Ливан;

Молдавия;

Черногория;

Северная Македония;

Норвегия;

Австрия;

Португалия;

Швейцария;

Сербия;

Украина;

США;

Кипр.

Районы с особенно большим риском заражения:

Малайзия;

Монголия;

Намибия;

Шри Ланка.

Страны с повышенным риском инфицирования COVID-19:

Грузия;

Катар;

Мексика;

Португалия;

Испания.

Обратите внимание! Такое решение правительство Германии приняло спустя более года. Люди, которые будут прибывать наземным путем из "безопасных" стран, будут освобождены от обязательного карантина.