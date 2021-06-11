Соответствующее решение огласил глава Министерства иностранных дел Германии Гайко Маас. Однако какие именно требования для туристов - неизвестно.

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Что известно про заявление от МИД Германии

Сейчас главным требованием для пересечения немецкой границы является относительно невысокая заболеваемость в стране. Она должна составлять меньше, чем 200 новых случаев заражения 100 тысяч человек в неделю.

Более чем через год мы можем снять общее ограничение на поездки для регионов риска с индексом заболеваемости меньше, чем 200. Это действует с 1 июля по всего мира,

– говорится в заявлении Мааса.

Согласно статистике, в Украине сейчас этот показатель составляет 65 человек на 100 тысяч населения.

Перечень документов, в том числе и тестирований, должны утвердить в ближайшее время в парламенте.

Немецкое издание BILD отмечает, что сейчас правила путешествий даже в пределах Европы не имеют единых требований. Вероятно, чуть позже в ЕС будут четкие общепринятые правила обращения с вакцинированными, вылеченными и протестированными.

Обратите внимание! На сайте Института имени Роберта Коха опубликовали приятную для Украинской информацию. С 13 июня Украина больше не будет входить в список стран с высоким риском заражения коронавируса. В него также внесли США, Канаду, Молдову, Кипр, Сербию, Австрию, Хорватию. Это означает, что к въезду в Германию из этих стран не нужно будет сдавать отрицательный тест на коронавирус, проходить обязательную изоляцию и зарегистрироваться на специальном правительственном веб-ресурсе.