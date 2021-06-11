Відповідне рішення оголосив очільник Міністерства закордонних справ Німеччини Гайко Маас. Проте які саме вимоги для туристів – невідомо.

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Що відомо про заяву МЗС Німеччини

Наразі головною вимогою для перетину німецького кордону є відносно невисока захворюваність у країні. Вона має становити менше, аніж 200 нових випадків зараження на 100 тисяч осіб за тиждень.

Більше, ніж через рік ми можемо зняти загальне обмеження на поїздки для регіонів ризику з індексом захворюваності менше, ніж 200. Це діє з 1 липня щодо всього світу,

– мовиться у заяві Мааса.

Згідно зі статистикою, в Україні зараз цей показник становить 65 осіб на 100 тисяч населення.

Перелік документів, зокрема й тестувань, мають затвердити найближчим часом у парламенті.

Німецьке видання BILD зазначає, що наразі правила подорожей навіть в межах Європи не мають єдиних вимог. Ймовірно, трохи згодом сформують чіткі загальноприйняті правила поводження з вакцинованими, вилікуваними та протестованими.

Зверніть увагу ! На сайті Інституту імені Роберта Коха опублікували приємну для українців інформацію. Від 13 червня Україна більше не входитиме до списку країн з високим ризиком зараження коронавірусом. До нього також внесли США, Канаду, Молдову, Кіпр, Сербію, Австрію, Хорватію. Це означає, що до в'їзду до Німеччини з цих країн не потрібно буде здавати негативний тест на коронавірус, проходити обов'язкову ізоляцію та реєструватися на спеціальному урядовому веб-ресурсі.