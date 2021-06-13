Новий розподіл країн набув чинності з 13 червня. Держави, як і раніше, поділили на зони чотирьох категорій.

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Серед зон є велика кількість нових випадків зараження, високий рівень захворюваності, простого ризику та країни, які більше не є зонами простого ризику.

Розширили перелік безпечних країн:

  • Вірменія;
  • Азербайджан;
  • Боснія і Герцеговина;
  • Греція;
  • Канада;
  • Косово;
  • Хорватія (за винятком округів Медімур'є та Вараждін);
  • Ліван;
  • Молдова;
  • Чорногорія;
  • Північна Македонія;
  • Норвегія;
  • Австрія;
  • Португалія;
  • Швейцарія;
  • Сербія;
  • Україна;
  • США;
  • Кіпр.

Райони з особливо великим ризиком зараження:

  • Малайзія;
  • Монголія;
  • Намібія;
  • Шрі Ланка.

Країни з підвищеним ризиком інфікування COVID-19:

  • Грузія;
  • Катар;
  • Мексика;
  • Португалія;
  • Іспанія.