В частности, теперь вход в магазины, кафе и кинотеатры разрешен только привитым и переболевшим COVID-19. Об этом заявила исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель.

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В Германии ужесточили правила для невакцинированных

Так, в магазины, где отсутствуют товары первой необходимости, будут впускаться только вакцинированные и перенесшие COVID-19.

Невакцинированным гражданам запрещен также и вход в кафе, рестораны, кинотеатры, театры и другие заведения досуга.

Подобные правила уже сейчас действуют на некоторых землях, однако теперь они внедряются по всей территории ФРГ,

– говорится в сообщении.

Также в школах вводится требование соблюдения маскового режима. В районах, где недельный показатель зараженности превышает 350 на 100 тысяч населения, закроют клубы и дискотеки.

В частных встречах или праздниках смогут участвовать не более 50 человек в закрытых помещениях и 200 – на открытом воздухе.

Что касается частных встреч, то, если среди присутствующих невакцинированы и не переболевшие COVID-19, в них могут участвовать не более двух человек из другого домохозяйства – владельцы помещения не считаются.

Чтобы сдержать пандемию коронавируса, будет существенно ограничено количество участников спортивных, культурных и других масштабных мероприятий, проводимых на межрегиональном уровне – в закрытом помещении заполнения не более 30 – 50% мест, а количество лиц не более 5 000 человек. На мероприятиях под открытым небом – 15 тысяч.

Обратите внимание! В этом году, как и в прошлом году, в Германии запрещается продавать и зажигать новогодние фейерверки, а также устраивать вечеринки на Новый год.

COVID-19 в Германии: последние данные