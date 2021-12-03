Зокрема, тепер вхід до магазинів, кафе та кінотеатрів дозволений лише щепленим і перехворілим на COVID-19. Про це заявила виконувачка обов'язків канцлера ФРН Ангела Меркель.

Читайте також Кіпр запровадив обов'язкове ПЛР-тестування для туристів: деталі

У Німеччині посилили правила для невакцинованих

Так, в магазини, де відсутні товари першої необхідності, впускатимуть лише вакцинованих і тих, що перенесли COVID-19.

Невакцинованим громадянам заборонений також і вхід до кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів та інших закладів дозвілля.

Подібні правила вже зараз діють на деяких землях, проте тепер вони запроваджуються на всій території ФРН,

– йдеться у повідомленні.

Також у школах запроваджується вимога дотримання маскового режиму. У районах, де тижневий показник зараженості перевищує 350 на 100 тисяч населення, закриють клуби та дискотеки.

Водночас у приватних зустрічах чи святах зможуть брати участь не більше як 50 осіб у закритих приміщеннях та 200 – на відкритому повітрі.

Щодо приватних зустрічей, то, якщо серед присутніх є невакциновані та не перехворілі на COVID-19, в них можуть брати участь не більше двох осіб з іншого домогосподарства – власники приміщення не рахуються.

Щоб стримати пандемію коронавірусу буде суттєво обмежено кількість учасників спортивних, культурних та інших масштабних заходів, що проводяться на міжрегіональному рівні – в закритому приміщенні заповнення не більше 30 – 50% місць, а кількість осіб не більше як 5 000 осіб. На заходах просто неба – 15 тисяч.

Зверніть увагу! Цього року, як і торік, в Німеччині забороняється продавати та запалювати новорічні феєрверки, а також влаштовувати вечірки на Новий рік.

COVID-19 в Німеччині: останні дані