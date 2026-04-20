Город на Днестре с советской атмосферой: где родился "Король футуропрерий" Гео Шкурупий
В этом небольшом городе на берегу Днестра в Молдове есть османская крепость, болгарское село с домашним вином и советская атмосфера. А еще здесь родился один из самых бесстрашных украинских поэтов-авангардистов.
Речь идет о Бендерах в Молдове – родном крае Гео Шкурупия. Со ссылкой на history.org.ua рассказываем обо всем этом подробнее.
Гео Шкурупий – украинский поэт, прозаик, киносценарист и, скажем так, провокатор в хорошем смысле. А родился он 20 апреля 1903 года в Бендерах, как отмечает uinp.gov.ua, ныне расположенных в Молдове, в семье железнодорожника.
Его первый сборник вышел в 1922, когда Гео было всего 19 лет – это были "Психетозы", а на его обложке красовалась надпись: "Король футуропрерий Гео Шкурупий". Сначала это вызвало скандал в литературной среде, но со временем самоназвание "прилипло".
А еще с тем же временем Шкурупий стал одним из лидеров панфутуризма, издавал другие сборники, писал репортажи и снимал кино. Но все это, к сожалению, только до 30 лет – в 1937 году его расстреляли в советских застенках. Молодой гений авангарда в украинской национальной памяти стал частью Расстрелянного возрождения.
Между тем город, где Гео Шкурупий родился, и сегодня живет своей отдельной и очень особенной жизнью. Прежде всего следует знать, что Бендеры официально является частью Молдовы, но фактически находятся под контролем непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики".
Поездка туда возможна, заглянуть можно на маршрутке или поезде, но это один из самых необычных туристических опытов в Восточной Европе. На въезде там выдают временный пропуск, внутри – своя валюта, свои номерные знаки и советская атмосфера, которую уже, к счастью, почти нигде больше не встретишь.
Лежат Бендеры в 80 километрах от Кишинева. Главная достопримечательность города – крепость, возведенная около 1540 года османскими архитекторами на правом берегу Днестра. Она пережила осады Петра I, пребывание Карла XII и Мазепы, несколько российско-турецких войн и многое другое.
К слову, Иван Мазепа оказался в Бендерах после поражения под Полтавой в 1709 году. Собственно, в ночь на 22 сентября того же года Мазепа здесь и умер, в Варнице вблизи Бендерской крепости. На той локации сейчас стоит памятный знак в честь гетмана, установленный местной украинской общиной.
Крепость в целом частично открыта для туристов. Рядом расположены советские мемориалы, Преображенский собор и набережная Днестра для вечерних прогулок. На обед советуют заехать в соседнее болгарское село Парканы – там подают домашние вина и молдавские блюда под открытым небом.
Какие еще туристические магниты Молдовы стоит посетить?
Молдова на карте выглядит так, будто касается Черного моря – но это обманчиво. Между страной и морем есть узкая полоса территории Одесской области Украины. Зато благодаря порту Джурджулешты страна имеет выход к Дунаю – второй по длине реке Европы, впадающей в Черное море.
А еще Молдова предлагает древний пещерный монастырь в Орхеюл Веки, средневековый Кишинев и уникальные подземные винодельни. Хотя до сих пор остается одной из наименее посещаемых стран Европы наряду с Лихтенштейном, Косово и Северной Македонией.
Частые вопросы
Кто такой Гео Шкурупий и где он родился?
Гео Шкурупий – украинский поэт, прозаик, киносценарист и провокатор в хорошем смысле. Он родился 20 апреля 1903 года в городе Бендеры, который ныне расположен в Молдове.
Какая историческая достопримечательность является главной в городе Бендеры?
Главной достопримечательностью города Бендеры является крепость, возведенная османскими архитекторами около 1540 года на правом берегу Днестра. Она пережила осады Петра I, пребывание Карла XII и Мазепы, а также несколько российско-турецких войн.
Какое значение имеет город Бендеры в современном контексте?
Город Бендеры официально является частью Молдовы, но фактически находится под контролем непризнанной "Приднестровской Республики". Это одно из самых необычных мест для туристических поездок в Восточной Европе с уникальной атмосферой.