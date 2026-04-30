В этих аэропортах кормят лучше, чем в ресторанах: новый мировой рейтинг

Аэропорты уже давно не ограничиваются только зонами ожидания перед рейсом. Во многих из них можно найти гастрономические пространства с разнообразной кухней и качественным сервисом.

Это подтвердил новый рейтинг Skytrax, в котором аэропорты оценивали по выбору заведений, многообразием кухонь, качеством блюд и соотношением цены к уровню обслуживания.

В каких аэропортах самая вкусная еда?

В список вошли ведущие азиатские хабы и популярные европейские аэропорты, в частности аэропорт Фьюмичино в Риме, аэропорт Мюнхена, аэропорт Хитроу и аэропорт Стамбула. Как пишет Euronews, в этих местах перед вылетом можно не только перекусить, а действительно вкусно поесть.

Первое место в списке досталось аэропорту Чанги в Сингапуре – он уже стабильно входит в число лучших в мире.

В топ также попали аэропорт Инчхон в Сеуле, аэропорт Ханэда, аэропорт Нью-Читосэ, а десятку замыкает аэропорт Джорджа Буша в Хьюстоне. Среди европейских аэропортов самую высокую позицию занял римский Фьюмичино.

5 место – аэропорт Рима Фьюмичино

Крупнейший аэропорт Италии оказался в этом году на пятом месте благодаря большому выбору заведений для гурманов.

Перед вылетом здесь можно успеть попробовать классические итальянские блюда – от пиццы в 180 Grammi до сэндвичей в All'Antico Vinaio.

6 место – аэропорт Мюнхена

Немецкий аэропорт занял шестое место, учитывая аж 60 ресторанов и кафе на его территории. Здесь можно легко познакомиться с баварской кухней – от выпечки в Backstube Wünsche до пива в Subralott.

Отдельного внимания заслуживает пространство Cloud 7, откуда открывается вид на взлетные полосы.

8 место – аэропорт Лондона Хитроу

Самый загруженный аэропорт Европы предлагает широкий выбор гастрономических вариантов в своих четырех терминалах. Здесь представлены известные британские сети Leon, Pret и Wagamama, а также премиальные заведения Fortnum & Mason Bar, Le Café Louis Vuitton и Plane Food Market от Гордона Рамзи.

9 место – аэропорт Стамбула

В терминале работает около 65 заведений, среди которых Saltbae Burger, Simit Sarayı. Также есть места для отдыха с напитками – Bottega Prosecco Bar и Brewmark Pub.

Опытные путешественники рассказали, что наиболее неудачным выбором перед посадкой считаются соленые закуски – чипсы, крендели или соленые орехи, пишет Express. Их легче всего взять с собой в рюкзак и съесть в аэропорту, однако они способны вызвать вздутие, жажду и ощущение тяжести в желудке.

Из-за сухого воздуха в салоне организм быстрее теряет влагу, а избыток соли только усиливает этот эффект. Кроме того, продукты с высоким содержанием натрия могут способствовать задержке жидкости в организме.

Какие лайфхаки стоит знать туристам?

Туристка Лори с многолетним опытом советует не надевать белую одежду в самолет. По ее словам, она быстро теряет опрятный вид в дороге. Пятно от еды или контакта с багажом может испортить весь образ. Кроме того, в белой одежде вы будете себя очень некомфортно чувствовать, поэтому лучше выбирать вещи темных оттенков.

Часто туристы хотят хоть немного поспать в самолете, однако есть нюанс, и он заключается в сиденьях. Худший вариант – это сиденья возле туалетов. Там постоянно ходят люди, образуются очереди и хлопают двери. Именно поэтому сидение у окна позволяет создать хотя бы минимальный комфорт, потому что можно закрыть шторку иллюминатора, опереться на стенку самолета и избежать постоянных прикосновений людей, которые проходят мимо.