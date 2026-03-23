Успейте увидеть эту весеннюю красоту: лучшие места цветения тюльпанов в Нидерландах

Тюльпановый сезон в Нидерландах – это не только поля цветов, но и целая карта впечатлений. От всемирно известного Кекенхоф до фестивалей, ферм и цветочных маршрутов, которые весной привлекают туристов со всего мира.

Цветочные поля Нидерландов каждую весну превращаются в яркий ковер из тюльпанов, что привлекает туристов со всего мира. Ниже, со ссылкой на BBC, мы расскажем о лучших локациях с этими цветами.

Где в Нидерландах увидеть лучшее цветение тюльпанов?

Наиболее известный регион, так называемая "луковичная зона" (Bollenstreek) между городами Гарлем и Лейден – именно здесь расположены одни из лучших цветочных локаций страны. Впрочем, эксперты отмечают: наслаждаться тюльпанами нужно с уважением к природе. Вход на коммерческие поля и прогулки по ним запрещены, ведь это может повредить урожай. Лучший способ увидеть цветы – посетить специальные сады или фермы.

Одно из самых популярных мест – сад Кекенхоф, который ежегодно посещают более миллиона человек. Здесь высаживают миллионы луковиц вручную, создавая один из самых известных весенних садов в мире. Он работает только около двух месяцев – с середины марта до начала мая, поэтому планировать поездку нужно заранее.

@dutch.favourites The Flower Parade in the Netherlands, known as the **Bloemencorso**, is one of the most spectacular floral events in the country. Held annually in April, on 12th of April in 2025, it celebrates the arrival of spring and the vibrant flower-growing region of Holland, particularly around **Lisse**, which is located near the famous **Keukenhof Gardens**. The parade typically takes place runs through several towns in the region, with the main event starting in **Noordwijk** and making its way to **Haarlem**, passing through **Lisse** along the way. The highlight of the parade is the impressive floats, which are completely covered in flowers—most notably **tulips**, along with hyacinths, daffodils, and other spring blooms. The **flower floats** are meticulously decorated by local communities, schools, and flower growers, and they often feature creative, intricate designs inspired by themes ranging from nature to pop culture and global events. The floats are accompanied by music, marching bands, and dancers, creating a festive and lively atmosphere for visitors. Besides the parade, many other activities take place during the Flower Festival, including flower shows, flower markets, and workshops, making it an excellent way to immerse yourself in Dutch culture and enjoy the breathtaking beauty of the country's flowers. If you visit during this time, you’ll experience not just the parade but also the surrounding fields of vibrant tulips in full bloom, which are iconic to the Netherlands and a must-see for any flower enthusiast or traveler. ♬ FUNK DO BOUNCE (Slowed) - Ariis

Еще одно яркое событие сезона – цветочный парад Bloemencorso. Красочные платформы, полностью покрытые цветами, движутся по городам региона, создавая праздничную атмосферу. Особой изюминкой является вечерний парад с подсветкой, который проходит в небольших городах и собирает местных и туристов.

Для более интерактивного опыта путешественникам советуют посетить цветочные фермы. Там можно не только увидеть различные сорта тюльпанов, но и узнать больше об их выращивании или даже самостоятельно собрать цветы.



Фермы в регионе Bollenstreek / фото Boollenstreek

Подобные локации, например фермы в регионе Bollenstreek, предлагают сотни тысяч тюльпанов и фотогеничные инсталляции. Любителям активного отдыха советуют также отправиться в "тюльпанные маршруты" – пешеходные или веломаршруты, которые проходят через цветущие поля, побережья и живописные локации региона. Самые длинные маршруты занимают несколько часов, но позволяют увидеть максимальное количество цветов.

Отдельный формат – фермы, где разрешено самостоятельно срывать тюльпаны. Это популярное развлечение, особенно для семей с детьми. Также существуют исторические ботанические сады, как Hortus Bulborum, где хранят редкие сорта тюльпанов, существующие еще с 16 века. Это своеобразный "живой музей" цветов, который позволяет увидеть эволюцию тюльпанов на протяжении веков.

Сад Hortus Bulborum / фото Википедии

Когда сезон цветения тюльпанов в Нидерландах?

Сезон цветения тюльпанов в Нидерландах традиционно длится с конца марта до середины мая, а пик приходится примерно на середину апреля. Впрочем, по прогнозам организаторов фестиваля тюльпанов в Амстердаме, в 2026 году цветение начнется примерно на неделю раньше, пишет Travel Leisure.

В частности, уже с открытием сезонных садов 19 марта посетители смогут увидеть крокусы, нарциссы, гиацинты, а также первые ранние тюльпаны. Одной из главных локаций остается парк Кекенхоф, который будет работать с 19 марта по 10 мая. Именно здесь ежегодно высаживают миллионы цветов, создавая одну из самых известных весенних экспозиций в мире.

