Успейте увидеть эту весеннюю красоту: лучшие места цветения тюльпанов в Нидерландах
- Самые популярные локации для наблюдения за тюльпанами – это "луковичная зона" и сад Кекенхоф, который работает с середины марта до начала мая.
- Сезон цветения тюльпанов длится с конца марта до середины мая, с пиком в середине апреля, и включает события, такие как парад Bloemencorso и посещение цветочных ферм.
Тюльпановый сезон в Нидерландах – это не только поля цветов, но и целая карта впечатлений. От всемирно известного Кекенхоф до фестивалей, ферм и цветочных маршрутов, которые весной привлекают туристов со всего мира.
Цветочные поля Нидерландов каждую весну превращаются в яркий ковер из тюльпанов, что привлекает туристов со всего мира. Ниже, со ссылкой на BBC, мы расскажем о лучших локациях с этими цветами.
Где в Нидерландах увидеть лучшее цветение тюльпанов?
Наиболее известный регион, так называемая "луковичная зона" (Bollenstreek) между городами Гарлем и Лейден – именно здесь расположены одни из лучших цветочных локаций страны. Впрочем, эксперты отмечают: наслаждаться тюльпанами нужно с уважением к природе. Вход на коммерческие поля и прогулки по ним запрещены, ведь это может повредить урожай. Лучший способ увидеть цветы – посетить специальные сады или фермы.
Одно из самых популярных мест – сад Кекенхоф, который ежегодно посещают более миллиона человек. Здесь высаживают миллионы луковиц вручную, создавая один из самых известных весенних садов в мире. Он работает только около двух месяцев – с середины марта до начала мая, поэтому планировать поездку нужно заранее.
Еще одно яркое событие сезона – цветочный парад Bloemencorso. Красочные платформы, полностью покрытые цветами, движутся по городам региона, создавая праздничную атмосферу. Особой изюминкой является вечерний парад с подсветкой, который проходит в небольших городах и собирает местных и туристов.
Для более интерактивного опыта путешественникам советуют посетить цветочные фермы. Там можно не только увидеть различные сорта тюльпанов, но и узнать больше об их выращивании или даже самостоятельно собрать цветы.
Фермы в регионе Bollenstreek
Подобные локации, например фермы в регионе Bollenstreek, предлагают сотни тысяч тюльпанов и фотогеничные инсталляции. Любителям активного отдыха советуют также отправиться в "тюльпанные маршруты" – пешеходные или веломаршруты, которые проходят через цветущие поля, побережья и живописные локации региона. Самые длинные маршруты занимают несколько часов, но позволяют увидеть максимальное количество цветов.
Отдельный формат – фермы, где разрешено самостоятельно срывать тюльпаны. Это популярное развлечение, особенно для семей с детьми. Также существуют исторические ботанические сады, как Hortus Bulborum, где хранят редкие сорта тюльпанов, существующие еще с 16 века. Это своеобразный "живой музей" цветов, который позволяет увидеть эволюцию тюльпанов на протяжении веков.
Когда сезон цветения тюльпанов в Нидерландах?
Сезон цветения тюльпанов в Нидерландах традиционно длится с конца марта до середины мая, а пик приходится примерно на середину апреля. Впрочем, по прогнозам организаторов фестиваля тюльпанов в Амстердаме, в 2026 году цветение начнется примерно на неделю раньше, пишет Travel Leisure.
В частности, уже с открытием сезонных садов 19 марта посетители смогут увидеть крокусы, нарциссы, гиацинты, а также первые ранние тюльпаны. Одной из главных локаций остается парк Кекенхоф, который будет работать с 19 марта по 10 мая. Именно здесь ежегодно высаживают миллионы цветов, создавая одну из самых известных весенних экспозиций в мире.
Когда длится сезон цветения других цветов?
Мы уже рассказывали о сезон цветения нарциссов. Больше всего цветов именно в долине нарциссов, которая расположена в селе Киреши, в 6 километрах от Хуста, на высоте всего 200 метров над уровнем моря, поэтому сюда легко добраться и полюбоваться цветами без долгих горных походов.
Нарциссы начинают цвести в конце апреля, а пик расцвета приходится на 10 – 15 мая. Именно тогда долина превращается в белоснежное море цветов – идеальное время для фото и прогулок.
