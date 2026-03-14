По следам Ди Каприо: где в реальной жизни увидеть локации из фильма "Одна битва за другой"
Новый фильм с Леонардо Ди Каприо "Одна битва за другой" привлекает внимание не только сюжетом, но и локациями. Часть сцен снимали в местах, которые можно узнать и добавить к собственному маршруту путешествия. Рассказываем, где именно искать эти локации в реальной жизни.
Черную комедию с элементами триллера "Одна битва за другой" критики назвали настоящим шедевром, и сегодня этот фильм является главным претендентом на "Оскар"-2026. Локации из ленты имеют настолько яркий вид, что после просмотра возникает естественное желание увидеть их вживую. Подробнее о том, где снимали фильм "Одна битва за другой" рассказываем со ссылкой на Conde Nast Traveler.
Где в реальности увидеть локации из фильма "Одна битва за другой"?
Художница-постановщик фильма Флоренсия Мартин внимательно подошла к выбору локаций для съемок. Еще за два года до съемок она отправилась в путешествие по Штатам, чтобы найти наиболее аутентичные локации, которые не придется сильно менять под фильм. Флоренсия посетила более 25 городов в штате Калифорния и в конце концов нашла те, которые лучше всего передадут атмосферу ленты.
Ограбление банков, взрывы и погони в начале фильма снимали в пригородах Сакраменто. Брутальные здания, суд, торговый центр – все идеально вписалось в картинку фильма. Местные власти разрешили съемочной группе перекрыть часть улиц, чтобы снимать погони.
Когда дела у Боба, которого играл Леонардо Ди Каприо, пошли плохо, он забрал свою дочь и переехал в вымышленный город Бактан-Крос. В реальности это был город Гумбольдт. Именно здесь нашли идеальный дом посреди секвой, в котором Боб и Вилла прятались от мира. Далее съемки происходили в Юрице.
Настоящий дом в котором жили Боб и Вилла / Фото The New York Times
Как пишет The New York Times, школьный танец Виллы снимали в настоящей школе "Эврика", а ученики даже участвовали в съемках как массовка.
Школа, которую показали в фильме "Одна битва за другой" / Фото The New York Times
Центр города Бактан-Крос снимали в Эль-Пасо в Техасе, чтобы показать поразительный окружающий контраст. Здесь уже вместо секвой зрителей видели пустынные пейзажи. Кстати, съемки оказались очень выгодными для Эль-Пасо, которое расположено почти на границе с Мексикой, ведь раньше этот город не появлялся на экранах. Теперь же ему смело прогнозируют увеличение туризма.
Финальные сцены фильма были сняты в государственном парке Анза-Боррего, что в пустыне Колорадо.
Где снимали другие известные фильмы и сериалы?
Съемки фильма "Гамнет", который также номинировали на "Оскар", проходили в Великобритании. Большинство локаций снимали в Уибли в графстве Герефордшир. В этом маленьком живописном селе сохранились тюдоровские дома и старая архитектура.
Популярный сериал "Бриджертоны" также снимали в Великобритании: в Лондоне, Чатеме, Бате и других городах.