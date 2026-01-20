Не в Париже: где родился основатель модного дома Valentino и что посмотреть на его родине
- Валентино Гаравани родился в 1932 году в городе Вогера на севере Италии и учился в Париже.
- В Вогере можно посетить Ковбойленд, Дуомо ди Вогера, музей истории Вогеры, Кастелло Висконтео, а также многочисленные церкви и другие достопримечательности.
Все мы знаем легендарного основателя культового дома Valentino, но знаете ли вы, где именно он родился? Это небольшой, малоизвестный город Вогера на севере Италии, который сохраняет свою особую атмосферу и предлагает интересные локации для посещения.
Где родился основатель модного дома Valentino и что интересного увидеть в этом городе?
Валентино Гаравани – один из самых известных и влиятельных модельеров 20 – 21 века, легенда итальянской высокой моды.
Валентино родился в 1932 году в городе Вогера на севере Италии. Свое профессиональное образование он получал в Париже, где учился и работал в ателье высокой моды. Именно французская школа сформировала его безупречный вкус, любовь к классическим силуэтам и внимание к деталям.
В 1959 году он основал собственный модный дом в Риме, который быстро получил международное признание. Его ранние коллекции отличались элегантными вечерними платьями, а "Valentino Red" – насыщенный красный оттенок стал его визитной карточкой. Среди его клиенток были королевы, первые леди и голливудские звезды, включая Джеки Кеннеди и Энн Хэтэуэй.
Платформа TripAdvisor сделала список лучших достопримечательностей и локаций, которые стоит посетить в городе Вогера:
Ковбойленд (Cowboyland): тематический парк в стиле Дикого Запада с аттракционами, шоу и зонами для всей семьи.
Дуомо ди Вогера (Duomo di Voghera): главный собор города с особой атмосферой тишины и гармонии, украшенный иконами и изящными деталями интерьера.
Музей истории Вогеры имени Джузеппе Беккари: музей, посвященный истории города и региона, с археологическими и культурными экспонатами.
Tempio Sacrario della Cavalleria Italiana: мемориальный храм, посвященный итальянской кавалерии – уникальное сочетание истории и сакральной архитектуры.
Кастелло Висконтео: средневековый замок в центре города, где периодически проходят выставки и культурные события.
Civica Biblioteca Ricottiana: городская библиотека с историческим фондом и уютной атмосферой для ценителей тишины и книг.
Chiesa di Santa Maria delle Grazie: старинная церковь с религиозными произведениями искусства и спокойной духовной атмосферой.
Каса Москино (Casa Moschino): интересное архитектурное здание, которое привлекает внимание своим стилем и историей.
Chiesa di San Sebastiano: небольшая, но атмосферная церковь с историческим интерьером.
Chiesa di San Rocco: старинная церковь, недавно отреставрированная, с аутентичными религиозными элементами.
Музей железнодорожного дела Энрико Пессина: Небольшой, но интересный музей, посвященный истории железной дороги и транспорта региона.
