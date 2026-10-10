Когда-то Луцк назывался Луческ, а первые известные письменные упоминания о нем датируются 1085 годом. Город расположен на реке Стырь и может похвастаться множеством интересных достопримечательностей. Поэтому сюда стоит заглянуть не только поклонникам Монатика, но и тем, кто ищет идею для коротких путешествий по Украине. 24 Канал собрал интересные места, которые стоит увидеть в Луцке и его окрестностях.

Какая достопримечательность является самой известной в Луцке?

Луцкий замок – одна из самых известных исторических достопримечательностей города. Его история насчитывает около 6 веков. В 14 веке большой литовский князь Любарт Гедиминович начал масштабную реконструкцию фортификационных сооружений, заменив деревянные укрепления каменными. После его смерти работы продолжил князь Витовт Кейстутович.

В наши дни посетители могут осмотреть три высокие прямоугольные башни замка: Въездную, Стирову и Владичу. Здесь также работают музей колоколов, музей книги и художественный музей.

Луцкий замок / фото shulhach_yuriu

Особого внимания заслуживает Въездная башня высотой 28 метров, изображенная на украинской банкноте номиналом 200 гривен. На территории также сохранились фундаменты церкви Иоанна Богослова 12 века. Стоимость посещения Луцкого замка для взрослых составляет 100 гривен, для детей, студентов и пенсионеров 50 гривен.

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Где находится замок: смотреть на картах

Где в Луцке можно увидеть дом с сотнями скульптур?

Еще одна необычная достопримечательность города – это дом скульптора Николая Голованя, который также называют местным домом с химерами или вторым замком Луцка. Здание расположено на берегу реки Стырь, на территории историко-культурного заповедника "Старый Луцк".

Дом скульптора Николая Голованя / фото Александр Майоров / Павел Пашко

На самом деле это дом-мастерская скульптора, которую он украшал на протяжении 40 лет. На территории можно увидеть более 500 скульптур. В работах Николая Голованя сочетаются различные художественные стили.

За необычную архитектуру и внимание к деталям скульптора называли "луцким Гауди". Николай Головань скончался 1 февраля 2022 года в возрасте 79 лет, однако его творчество оставило городу уникальный художественный памятник.

Где находится Дом с химерами: смотреть на картах

Где недалеко от Луцка найти "маленькую Швейцарию"?

Тем, кто хочет совместить городскую прогулку с отдыхом на природе, стоит обратить внимание на ботанический заповедник местного значения "Воротнов". Он расположен примерно в 20 километрах к юго-востоку от Луцка. Эту местность называют "маленькой Швейцарией" из-за живописных ландшафтов и атмосферы спокойствия.

Как выглядит территория / инстаграм liutik_art

Заказник занимает около 600 гектаров. Его создали в 1978 году для сохранения уникальных грабово-дубовых лесов, которые формировались здесь на протяжении сотен лет. Особенность Воротнева – это богатое биоразнообразие. Здесь растет более 900 видов растений, есть даже редкие цветки и дикие орхидеи. В лесах также обитают различные виды птиц и животных.

Чтобы добраться до Воротнева, с Львовской трассы нужно повернуть в направлении одноименного села. Дорога проходит через Липляны и Оздениж. Далее следует двигаться по указателям к лесничеству, откуда начинается территория заказника.

Где находится волынская Швейцария: смотреть на картах