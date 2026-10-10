Колись Луцьк мав назву Лучеськ, а перші відомі письмові згадки про нього датуються 1085 роком. Місто розташоване на річці Стир і має чимало цікавих пам'яток. Тож сюди варто завітати не лише шанувальникам Монатіка, а і тим, хто шукає ідею для короткої мандрівки Україною. 24 Канал зібрав цікаві місця, які варто побачити у Луцьку та його околицях.

Яка пам'ятка є найвідомішою у Луцьку?

Луцький замок – одна з найвідоміших історичних пам'яток міста. Його історія налічує близько 6 століть. У 14 столітті великий литовський князь Любарт Гедимінович розпочав масштабне оновлення фортифікаційних споруд, замінивши дерев'яні укріплення мурованими. Після його смерті роботи продовжив князь Вітовт Кейстутович.

У наш час відвідувачі можуть оглянути 3 високі прямокутні вежі замку: В'їзну, Стирову та Владичу. Тут також працюють музей дзвонів, музей книги та художній музей.

Луцький замок / фото shulhach_yuriu

Особливої уваги заслуговує В'їзна вежа заввишки 28 метрів, зображена на українській банкноті номіналом 200 гривень. На території також збереглися фундаменти церкви Іоанна Богослова 12 століття. Вартість відвідування Луцького замку для дорослих становить 100 гривень, для дітей, студентів і пенсіонерів 50 гривень.

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Де розташований замок: дивитись на картах

Де у Луцьку можна побачити будинок із сотнями скульптур?

Ще одна незвичайна пам'ятка міста – це будинок скульптора Миколи Голованя, який також називають місцевим будинком із химерами або другим замком Луцька. Споруда розташована на березі річки Стир, на території історико-культурного заповідника "Старий Луцьк".

Будинок скульптора Миколи Голованя / фото Олександр Майоров / Павло Пашко

Насправді це будинок-майстерня скульптора, яку він оздоблював протягом 40 років. На території можна побачити понад 500 скульптур. У роботах Миколи Голованя поєднуються різні мистецькі стилі. За незвичайну архітектуру та увагу до деталей скульптора називали "луцьким Гауді". Микола Головань помер 1 лютого 2022 року у віці 79 років, однак його творчість залишила місту унікальну мистецьку пам'ятку.

Де розташований будинок з химерами: дивитись на картах

Де неподалік Луцька знайти "маленьку Швейцарію"?

Тим, хто хоче поєднати міську прогулянку з відпочинком на природі, варто звернути увагу на ботанічний заказник місцевого значення "Воротнів". Він розташований приблизно за 20 кілометрів на південний схід від Луцька. Цю місцевість називають "маленькою Швейцарією" через мальовничі ландшафти та атмосферу спокою.

Як виглядає територія / інстаграм liutik_art

Заказник займає близько 600 гектарів. Його створили у 1978 році для збереження унікальних грабово-дубових лісів, які формувалися тут протягом сотень років. Особливість Воротнева – це багате біорізноманіття. Тут росте понад 900 видів рослин, навіть є рідкісні квіти та дикі орхідеї. У лісах також мешкають різні види птахів і тварин.

Щоб дістатися до Воротнева, зі Львівської траси потрібно повернути в напрямку однойменного села. Дорога проходить через Липляни та Озденіж. Далі варто рухатися за вказівниками до лісництва, звідки починається територія заказника.

Де розташована волинська Швейцарія: дивитись на картах