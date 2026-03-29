Не в Швейцарии: где на самом деле родилась Селин Дион и что посмотреть возле ее родного города

У Селин Дион есть 13 старших братьев и сестер, но известна она в мире, конечно, не этим. Дион является одной из самых известных певиц в мире, обладательницей 5 премий Grammy и автором более 200 миллионов проданных альбомов.

И это мы еще не упоминали о культовой песне My Heart Will Go On из фильма "Титаник". Карьера Селин Дион продолжалась более 40 лет, но многие ли знают, где певица родилась? Благодаря материалам expedia.fr расскажем об этом месте подробнее.

30 марта – день рождения Селин Дион: где она родилась и чем удивит ее родной уголок?

Интересно, что многие фаны считают Селин Дион француженкой или швейцаркой, но на самом деле та родилась (30 марта, к слову, 1968 года) в крошечном канадском городке Шарлемань, как отмечает энциклопедия Britannica, в провинции Квебек. Он лежит в каких-то двух десятках километров к северо-востоку от Монреаля.

Итак, Дион имеет франко-канадское происхождение. Неудивительно, что вся семья обожала музыку – родители даже создали собственную группу и гастролировали по Канаде, а пятилетняя Селин уже выступала перед посетителями семейного пианобара.

Что же сегодня показывает нам Шарлемань? Это тихий городок с населением около 6000 человек, где преимущественно говорят на французском. Лежит он вдоль реки Святого Лаврентия, и не является масштабным туристическим центром. Тем не менее поклонники Дион приезжают сюда, чтобы увидеть места, где выросла звезда.

А еще ведь рядом есть Монреаль – настоящая туристическая столица, всего в получасе езды. Это один из крупнейших городов Канады и культурное сердце франкоязычной части страны.

Там непременно стоит увидеть Старый порт – живое речное пространство со средневековой архитектурой, современными аттракциями и ежегодными фестивалями. Именно там расположен знаменитый Pointe-à-Callière – музей археологии и истории прямо на месте основания города в 1642 году.

И, конечно, Оратуар Сен-Жозеф – самый большой католический храм Канады с куполом, господствующим над всем городом. Также среди молодежи популярен Jean-Drapeau – островной парк на реке Святого Лаврентия с велодорожками, пляжами и Circuit Gilles-Villeneuve – единственной трассой Формулы-1 в Канаде.

Праздник могут устроить себе и любители шопинга. Только представьте, улица Сент-Катрин, главная торговая артерия города, простирается на целых 11 километров. Есть где разгуляться, тем более – именно эта локация является центром уличной жизни.

