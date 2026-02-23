Не в Виннице: где родилась бандуристка Марина Круть и что там интересного посмотреть туристу
- Марина Круть родилась 21 февраля 1996 года в Хмельницком.
- Хмельницкий предлагает разнообразные туристические места, включая Дом с драконами, кафе-музей Elephant, кондитерскую Potocki, скульптуры Николая Мазура, областной художественный музей, музей истории города, музей-студию фотоискусства и набережную Бугского водохранилища.
Марина Валерьевна Круть – это украинская певица и известная бандуристка, которая родилась 21 февраля 1996 года в Хмельницком. Сам город имеет много интересных локаций для посещения.
Марина Валерьевна Круть – украинская певица, бандуристка и автор песен, которая сочетает традиционное звучание народного инструмента с современной музыкой, рассказывается в Usap.org.ua. Она стала известной широкой аудитории после участия в национальных отборах на "Евровидение" и благодаря собственным проектам, популяризирующих украинскую культуру в новом формате. Марина родилась 21 февраля 1996 года в Хмельницком.
Что интересного посмотреть в Хмельницком?
На самом деле интересных мест в городе значительно больше, но ниже подборка самых интересных, о них рассказали IGotoWorld.
- Дом с драконами
Посетите музыкальную школу имени Николая Мозгового. Обратите внимание на старинные двери и найдите на здании белоснежных драконов. Это хмельницкая маленькая тайна, которую обожают туристы.
Адрес: улица Проскуровская, 18.
- Кофейня-музей Elephant
Слышали когда-то выражение "счастливый, как слон"? В кафе-музее "Elephant" можно увидеть тысячи слонов одновременно. Попробуйте вкусный кедровый латте среди огромной коллекции фигурок и окунитесь в настоящую атмосферу радости.
Адрес: улица Проскуровского подполья, 75/1.
Кофейня-музей Elephant / фото IGotoWorld
- Кондитерская Potocki
Здесь гастрономическое удовольствие сочетается с историей семьи Потоцких. Юзеф Николай Потоцкий, известный путешественник по Европе и Африке, оставил свое наследие в этом заведении, поэтому уникальный вкус и эмоции гарантированы.
Адрес: улица Грушевского, 66.
- Скульптуры Николая Мазура
В сквере имени Тараса Шевченко спрятаны декоративно-игровые скульптуры известного художника. Они точно удивят любого путешественника, а между скульптурами можно найти пловцов, китов и даже фантастических существ.
Адрес: сквер имени Тараса Шевченко.
Скульптуры Николая Мазура / фото Zruchno.Travel
- Хмельницкий областной художественный музей
Четыре выставочных зала и уютный внутренний дворик, но самое интересное то, что музей превратился в платформу для художественных дискуссий, вечеринок, квестов и событий.
Адрес: улица Проскуровская, 47.
- Музей истории города Хмельницкого
Экспозиции охватывают все эпохи: от трипольской одежды и рыцарских доспехов до современных событий. Здесь можно примерить историческую одежду, посидеть в рыцарском шлеме и окунуться в древнюю атмосферу города.
Адрес: улица Проскуровская, 30.
- Хмельницкий музей-студия фотоискусства
Постоянные экспозиции раритетных фотоаппаратов, старинных фотографий и современных фотопроектов. Посетив музей, вы точно измените свое восприятие фотоискусства.
Адрес: улица Проскуровская, 56.
- Набережная Бугского водохранилища
Идеальным завершением дня будет наблюдение багрового заката над Южным Бугом. Прогулка по набережной оставит самые лучшие впечатления.
Адрес: переулок Лодочный.
Набережная Бугского водохранилища / фото IGotoWorld
Где родились другие известные личности и что там интересного посмотреть?
Интересно узнать, где родился Михаил Поплавский. Одно из самых загадочных мест – это Монастырище. Эта природная достопримечательность часто сравнивается с английским Стоунхенджем: посреди степи стоит овальная скала, а под ее тенью течет река Ингул.
Или же, где родился основатель модного дома Valentino. На удивление, он родился не в Париже, а в Италии. В этом городе можно посетить Ковбойленд, Дуомо ди Вогера, музей истории Вогеры, Кастелло Висконтео, а также многочисленные церкви и другие достопримечательности.
