Минута до облаков: как работает самый высокий открытый лифт Европы по цене роскошного особняка

В швейцарских Альпах на скале Bürgenstock работает уникальный стеклянный подъемник Hammetschwand Lift, который доставляет туристов на головокружительную высоту менее чем за минуту. Эта инженерная жемчужина с богатой историей привлекает не только любителей экстрима, но и мировых знаменитостей.

Это удивительное инженерное творение на вершине горного хребта над Люцернским озером предлагает путешественникам незабываемое путешествие до самых облаков. Как рассказывает 24 Канал, лифт Хамметшванд является самым высоким открытым внешним подъемником в Европе.

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Как создавали легендарный подъемник Хамметшванд?

Уникальный лифт в Швейцарии появился'появился благодаря смелой идее пионера гостиничного и железнодорожного бизнеса Франца Йозефа Бухера. Строительство этого грандиозного объекта продолжалось 5 лет – с 1900 по 1905. Стоимость проекта в то время составила колоссальные 500 000 швейцарских франков, что сегодня сопоставимо с примерно 3,8 миллиона долларов.

Сам курорт Bürgenstock Resort, где расположен лифт, давно стал синонимом роскоши и приватности. В 1950-х и 1960-х годах это место обожали мировые знаменитости. Например, Одри Хепберн праздновала здесь свою свадьбу в местной часовне в 1954 году, а Софи Лорен долгое время жила в одной из здешних резиденций.

После масштабной девятилетней реконструкции, стоимость которой составила 550 миллионов долларов, обновленный курорт предлагает гостям 4 роскошных отеля. А еще 12 ресторанов, огромный спа-центр площадью почти 10 000 квадратных метров, поле для гольфа и более 64 километров живописных пешеходных маршрутов.

Добраться сюда – это уже отдельное приключение. Сначала туристы плывут на корабле из Люцерна к причалу Керситен, а затем поднимаются на историческом фуникулере Bürgenstock Bahn, построенном еще в 1888 году, который является старейшим электрическим фуникулером в Швейцарии.

Виды подъемника Hammetschwand в Швейцарии: смотрите видео SwitzerlandNature4k

Почему скальная тропа к этому лифту в Швейцарии вызывает столько эмоций?

Чтобы добраться до подножия Hammetschwand Lift, путешественникам нужно пройти по увлекательной скальной тропой Фельзенвег. Этот живописный маршрут, высеченный прямо в отвесной скале, предлагает невероятные виды, от которых перехватывает дыхание.

Сам лифт возвышается на головокружительной высоте 1132 метра над уровнем моря, как пишет burgenstockresort.com. Хотя его вход, машинное отделение и первые 14 метров шахты встроены непосредственно в гору для максимальной устойчивости конструкции, остальной путь полностью на открытом воздухе.

Стеклянная кабина лифта стремительно взлетает вверх на последние 153 метра всего за 55 секунд. Поэтому путешественники пишут отзывы в сети, не сдерживая безумных эмоций от посещения этой локации.

Это настоящая скрытая жемчужина Швейцарии! Вы попадаете в особое место, где соединяются озера четырех кантонов, и от этого перехватывает дыхание. Впереди вас ждет лифт и приключение с одним из самых красивых пейзажей в жизни. Это легко, доступно и невероятно красиво,

– рассказал один из туристов на Tripadvisor.

Люди также отмечают, что для путешествия крайне важно выбрать солнечный день, чтобы сполна насладиться видом. И хотя поездка очень быстрая, она точно стоит внимания.

Турист побывал на подъемнике Hammetschwand и поделился кадрами: смотрите видео WanderMagick

Добавим, что ежегодно лифтом Хамметшванд пользуются более 40 000 человек, а это в среднем от 200 до 250 пассажиров в день. Это как раз одно из тех удивительных мест, которые точно стоит увидеть собственными глазами, не откладывая свои мечты на потом.

Где еще в Европе можно найти стеклянные кабины над пропастью?

Если же швейцарские высоты кажутся слишком экстремальными, в Европе есть и другие удивительные гостиничные лифты, которые предлагают не менее поразительные пейзажи, но с большим комфортом.