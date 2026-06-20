Гигантские волны и реки у океана: пляжи в Португалии, от которых перехватывает дыхание

Португалия – это страна, где отдых на море может быть очень разнообразным. Здесь есть длинные песчаные пляжи, протянувшиеся на километры, тихие живописные бухты и отвесные впечатляющие скалы. Путешествуя вдоль побережья Португалии, может показаться, что вы посещаете разные страны.

Туристический путеводитель Lonely Planet рассказал о 5 самых красивых пляжах Португалии, на которых стоит отдохнуть уже этим летом.

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Где отдохнуть у океана в Португалии?

1. Praia dos Galapinhos. Этот тихий и дикий пляж расположен в природном парке Аррабида, в часе езды от Лиссабона. Здесь белоснежный песок и покрытые лесами холмы, возвышающиеся над берегом. Добраться до пляжа можно на автобусе из Лиссабона, но время в пути займет целых 2 часа, на автомобиле будет значительно быстрее.



Пляж Praia dos Galapinhos в Португалии / Фото Ludovic des Cognets, Shutterstock

2. Praia de Odeceixe. В известном курортном регионе Алгарве есть пляж, который кажется нереальным. Здесь река Сейше впадает в Атлантический океан, а виды на впечатляющие скалы соседствуют с зелеными холмами. Во время отлива река образует небольшие лагуны, которые идеально подходят для маленьких детей. Пляж удостоен международной награды "Голубой флаг" за свою чистоту и удобство.

Пляж, на котором река впадает в океан / Фото Trabantos, Shutterstock

3. Praia do Norte. Этот пляж в городке Назаре славится на весь мир огромными волнами. Благодаря уникальному подводному каньону волны здесь достигают 30 метров. Даже если вы не планируете заниматься серфингом, этот город стоит увидеть. Виды вокруг настолько завораживают, что хочется любоваться ими часами.

Обратите внимание! Ранее мы рассказывали об украинке, которая побывала в Назаре и подробно поделилась своими впечатлениями о городе. Она также рассказала, как именно добиралась сюда из Лиссабона и во сколько ей обошлась поездка на один день.

Гигантские волны в Назаре: видео gigantesdenazare

4. Praia do Baleal. Пляж Балеал на одноимённом полуострове – это настоящий рай для любителей серфинга. Здесь стабильно высокие волны, поэтому кататься на них можно в любое время года. На пляже есть школа серфинга, где новичков научат стоять на доске и получать удовольствие.

Кстати, на юге полуострова океан более спокойный, поэтому здесь можно отдохнуть с детьми.

Пляж Балеал в Португалии / Фото Dbpadventures.com

5. Praia da Falésia. Этот пляж с золотистым песком в Албуфейре простирается на целых 6 километров. С одной стороны он окружён отвесными красными скалами, а с другой – Атлантическим океаном. Praia da Falésia стоит посетить в межсезонье – когда людей почти нет и вы остаётесь единственными на всём этом длинном побережье.

Живописный пляж Praia da Falésia: смотрите видео portugal_passion

Как туристам сэкономить в Португалии?

Отпуск в Португалии может обойтись в копеечку, но если знать некоторые лайфхаки, то можно сэкономить. Например, если бюджет очень ограничен, то лучше полететь в эту страну в межсезонье – в середине осени цены будут значительно ниже, а погода все еще солнечная и теплая.

Чтобы сэкономить на питании, можно завтракать в снэк-барах, где кофе, сэндвич и паштел-де-ната обойдутся всего в 5 евро, а обедать в чураскерии – здесь часто предлагают выгодные комплексные предложения. Сэкономить на поездках между городами можно, если бронировать билеты за 5 – 8 дней до даты поездки.