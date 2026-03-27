Идеальные выходные гарантированы: топ 3 локации для незабываемого отдыха возле Львова
Мы подготовили для вас подборку трех особых локаций возле Львова, где можно интересно провести выходные. Вы сможете: насладиться историей и архитектурой крепости Тустань, почувствовать атмосферу старинных замков в Подгорцах, а также отдохнуть на природе в Брюховицком лесу, занимаясь пикниками и активными играми.
Весна уже наступила: потеплело и выглянуло солнышко, поэтому – это идеальная возможность планировать выходные. Почему бы не выбрать что-то необычное и открыть для себя новые локации? Со ссылкой на пост vadymgrinko, мы расскажем о нескольких местах возле Львова, где можно интересно провести время.
Где возле Львова можно классно отдохнуть?
В первую очередь – это Подгорцы. В одном селе можно увидеть и мистический замок, и настоящий шедевр храмовой архитектуры. Есть еще другие Подгорцы – здесь важно не перепутать: есть дворец Яблоновских и Броницкий дворец. Роскошные и величественные места, которые стоит посетить.
Классные места возле Львова: смотреть видео
Особенно вас поразит Тустань. Когда-то там была крепость, сейчас же руины, но такие масштабные, что перехватывает дыхание. Ранее крепость служила таможней между Галицко-Волынским княжеством и Венгрией, а позже между Польским королевством и Венгрией. Открытие архитектора и археолога Михаила Рожко в 1971 году показало, что эта наскальная крепость не имеет аналогов в Европе.
Еще одним классным местом будет Брюховичский лес со стороны микрорайона Рясное – идеальное место для активного отдыха на природе, пишет Lviv Travel. Здесь обустроены специальные места для пикников и костра, поэтому можно взять с собой мясо, овощи или складную мебель для комфортного отдыха.
Брюховичский лес / фото Lviv Travel
Лес привлекает любителей велоспорта, пеших прогулок и игр с мячами и бадминтоном. Добраться сюда легко как собственным транспортом, так и маршрутками из центра Львова, а во время прогулки можно любоваться уникальными деревьями и растительностью этой живописной зоны между Львовом и поселком Брюховичи.
Какие еще локации возле Львова стоит увидеть туристам?
Недавно мы рассказывали, куда поехать отдохнуть на Львовщине. Одной из локаций является смотровая площадка в селе Рыбник. Это живописное место, с которого можно увидеть извилистое русло реки Стрый и невероятные пейзажи гор. Чтобы на дольше задержаться в этой местности, можно организовать пикник.
Или же, куда поехать в горы во Львовской области. Например, есть гора Магура – 1362,7 метра. Она расположена на границе Стрыйского района Львовской области и Долинского района Ивано-Франковской области.
Частые вопросы
