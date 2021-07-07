Гламурный кемпинг в Украине: 9 лучших глемпингов для отдыха на природе
Источник:БЖ
Туристам кажется, что понятие "палатка" и "комфортный отдых" совсем несовместимы. Однако, относительно недавно появился новый формат отдыха ориентирован на тех, кто хочет побыть ближе к природе, но с комфортом уровня отеля – глемпинг, который еще называют "гламурным кемпингом".
От ночевки в палатке глемпинг отличает комфорт: мягкие полноценные кровати, оборудованные ванные комнаты, туалеты и кухня. А еще он не должен вредить природе, поэтому глемпы – это шатра или сферы, что легко монтируются и для возведения которых не нужно делать капитальные вмешательства в окружающую среду.
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Места в Украине, где можно арендовать глемпинг
Глемпинг "Mandrа"Где: Софиевская 3, село Липляве, Черкасская область; Лиманская 10 Затока, Одесская область
В Каневе можно остановиться только в двухместных палатках, а в Заливе глемпы оснащены для трех человек.
Здесь предлагают глемпы с кроватями, санузлами, Wi-Fi, обогревателями, холодильниками, розетками, одеялами, мангалами и посудой, а также с зонами для разжигания костра.
Кроме того, сюда можно ехать с домашними любимцами.
Глемпинг "Шатро"Где: Родниковая 78, село Уляники, Киевская область
Здесь есть палатки, рассчитанные на 2 – 4 человек. В них обустроили кровати и мебель, душ с туалетом, кондиционер, миникухни с необходимой посудой для приготовления пищи, террасу и зону барбекю.
Также еду можно заказать, а еще приобрести продукты местных производителей.
Глемпинг в "ШишкиNN"Где: Сновская 10, село Сновянка, Черниговская область
На территории загородного отеля "ШишкиNN" есть несколько глемпингов посреди леса.
Палатки двухэтажные и оборудованы кроватями, деревянной мебелью, диванами, кондиционерами, ванными комнатами, простынями с подогревом для прохладных вечеров.
Что касается еды, то ее можно заказать в ресторане.
Surf Club & Beach HotelГде: Макарова 10, Бердянск, Запорожская область
Двухместные глемпингы можно арендовать и на севере Азовского моря, а именно на Бердянской косе.
Здесь есть сферические палатки с кроватями, вешалками для одежды, кондиционерами, фенами и полотенцами. Их особенность – панорамные окна.
Посетители могут заказать еду, а для некоторых номеров предусмотрен завтрак.
Глемпинг "Эдельвейс"Где: поселок Орявчик, Львовская область
Глемпы расположены на высоте 900 метров вблизи парка "Сколевские Бескиды". Здесь предлагают два варианта для отдыха: геодезические купола и типи.
В трехместных куполах предусмотрены кровати, электричество, климат-система, Wi-Fi, миникухня с холодильником, плитой и микроволновой печью, санузел и камин.
В типи нет санузлов, но есть очаг для обогрева или приготовления пищи, мебель, кровати и электричество. Поесть можно в ресторане.
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Эко-глемпинг "Sfera 365"Где: Парк "Александрия", Белая Церковь, Киевская область
Гостям предлагают прозрачную сферическую двухместную палатку. В кемпинге есть сауна, принадлежности для приготовления барбекю и терраса. Еду можно заказать.
Также есть бесплатная аренда велосипедов, сезонный открытый бассейн и сад.
Эко-глемпинг "Долина Хюгге"Где: Морская 18, Черноморское, Одесская область
Здесь предлагают отдых в деревянных домах и палатках у моря, которые оснащены всем необходимым: надувные кровати, тканевые шкафы, туалет, душ, фен, сушилки для белья, кондиционеры, холодильники и Wi-Fi. Как и во всех предыдущих – можно заказать еду.
Интересно, что шатра из ткани с террасой имеют выход к открытому бассейну.
Glamp CampГде: село Глебовка, Вышгородский район, Киевская область
Эко-отель из 13 тентов расположен на закрытой территории "Event Park".
Палатки обустроили на берегу Киевского моря посреди хвойного леса. В глемпах есть мебель, кровати, электрообогреватели, душевые и уборные. В экономвариантах проживания туалет и душ общие.
Глемпинг "ZatiШье"Где: село Хмельная, Макаровский район, Киевская область
Комплекс расположен вблизи березовой рощи и соснового бора, где есть 3 озера.
Глемпы оборудованы санузлами и душевыми, холодильниками, кроватями и вентиляцией. На территории можно арендовать беседку с мангалом, порыбачить на озере.
Напомним, ранее в Украине создали проект аренды домов для отдыха на природе "Улис". Их особенность в том, что не будет газонов, заборов и ландшафтных дизайнов – только природа вокруг. Первая локация расположится в маленьком селе недалеко от Киева.