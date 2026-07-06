Жара не помешает отдыху: эксперт назвал 3 места в Европе, где летом значительно прохладнее

Этим летом Европу накрыли рекордные волны жары, из-за которых привычный пляжный отдых для многих превращается в настоящее испытание. В то же время на континенте до сих пор есть направления, где даже в разгар сезона можно насладиться комфортной погодой и укрыться от изнурительной жары.

Эксперт по путешествиям Саймон Колдер назвал три места в Европе, которые, по его словам, позволят насладиться летним отпуском без экстремальных температур, сообщает Mirror.

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Почему стоит обратить внимание на шотландские острова?

Первым направлением Саймон Колдер назвал острова Шотландии. По его словам, лучшим выбором станут Шетландские острова – самый северный архипелаг страны. Острова расположены почти на одной широте с Осло, Стокгольмом и Хельсинки, поэтому здесь значительно прохладнее, чем на большинстве популярных летних курортов.

Атмосфера Шетландских островов: смотреть видео

Помимо комфортной температуры, туристы могут увидеть почти полуночное солнце – именно середина лета считается лучшим временем для знакомства с этим регионом.

Как остаться на юге Испании и избежать сильной жары?

Тем, кто все же хочет провести отпуск в Испании, эксперт советует обратить внимание на город Тарифа. Несмотря на расположение на самом юге страны, город имеет особый микроклимат. Благодаря близости к Гибралтарскому проливу и прохладным ветрам с Атлантического океана температура здесь обычно на 4–5 градусов ниже, чем в Малаге или Альмерии.

Как выглядит город Тарифа: смотреть видео

Именно это делает Тарифу одним из самых комфортных мест для летнего отдыха на юге Испании. Саймон Колдер добавил, что его удивляет возможность находиться совсем рядом с Севильей, которую часто называют одним из самых жарких городов Европы, но в то же время наслаждаться значительно более прохладной погодой.

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Почему Пиренеи могут стать идеальным выбором?

Еще одним направлением, которое рекомендует эксперт, стали Пиренеи – горный массив, простирающийся между Францией и Испанией. Добраться сюда довольно легко: можно прилететь в аэропорт Лурда, а оттуда продолжить путешествие на поезде или автобусе в горные районы.

Как выглядят Пиренеи: смотреть видео

Эксперт советует останавливаться в местных курортных городках и не торопиться с отдыхом. Здесь туристов ждут великолепная кухня, комфортные места для проживания и более приятная температура, чем во многих популярных летних направлениях Европы.