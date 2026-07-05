Планирование летнего отдыха в европейских странах теперь требует от путешественников особой гибкости и тщательной подготовки, пишет Lonely Planet.

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Аномальные температурные рекорды заставляют туристов подстраивать свои маршруты под новые климатические реалии, чтобы сохранить здоровье и получить удовольствие от поездки.

Как работает система погодных предупреждений в Европе?

Для безопасности граждан и гостей в большинстве европейских стран действует цветовая маркировка погодных условий. Оранжевый уровень призывает к повышенной бдительности и принятию мер предосторожности. В то же время красный статус сигнализирует об экстремальной опасности, которая представляет угрозу не только для уязвимых групп населения или людей с хроническими заболеваниями, но и для вполне здоровых взрослых.



Сильная жара совершила атаку на всю Европу / Фото Pogodairadar

Почему Бельгия и Франция страдают от температурных рекордов?

Бельгия обычно ассоциируется с умеренным морским климатом и комфортными 22–23 градусами летом. Однако во время жары температура в центре страны может превышать 35 градусов.

Ситуацию осложняет то, что бельгийские дома исторически спроектированы так, чтобы удерживать тепло зимой. Из-за этого летом жилье охлаждается крайне медленно, а ночи не приносят желаемого облегчения.

Туристам рекомендуют следить за расписанием поездов на сайте оператора SNCB, ведь в часы пик часть поездов отменяют, чтобы предотвратить перегрев путей.

Франция оказалась в эпицентре тепловой аномалии, где столбики термометров местами превышают отметку в 40 градусов. Из-за этого во многих регионах корректируют работу школ, общественного транспорта и известных туристических достопримечательностей.

В частности, в Париже сообщали об изменениях в часах работы Эйфелевой башни и Лувра. Путешественникам рекомендуют проверять официальные сайты достопримечательностей и железнодорожной компании SNCF перед выходом из отеля.

Обратите внимание! Лучшая тактика для французских городов в жару – ранние прогулки, длительный дневной перерыв в кондиционированном помещении и возвращение к маршруту вечером.

Как путешествовать по Италии, Португалии и Испании?

В Италии красный уровень опасности объявляют в десятках городов, включая Рим, Милан, Венецию и Турин, где температура достигает 36–39 градусов. Министерство здравоохранения Италии настоятельно рекомендует избегать пребывания под прямыми солнечными лучами с 11:00 до 18:00.

Билеты в музеи лучше бронировать на утро, а автомобильные поездки планировать с учетом данных сайта Autostrade, поскольку жара и внезапные грозы могут ухудшить состояние автодорог.

В Португалии температура во внутренних районах часто превышает 30 градусов, что сопровождается высоким риском лесных пожаров.

После трагических событий 2017 года страна существенно усилила мониторинг безопасности, поэтому перед экскурсиями в природные парки Алентежу или Алгарве следует проверять официальные предупреждения. Наиболее комфортным выбором остается побережье Атлантического океана.

Испания переживает, пожалуй, самые сложные времена: в Севилье, Кордове, Гранаде и Мадриде температура воздуха достигала 40 градусов и выше. Государственное метеорологическое агентство AEMET предупреждает о новых волнах горячего воздуха из Африки. Из-за угрозы пожаров в сельской местности часто отменяют фестивали и массовые мероприятия.

Спасаются ли от жары Швейцария и Великобритания?

Швейцария часто воспринимается как прохладная альтернатива южной Европе, но в Женеве, Цюрихе и Базеле температура все чаще поднимается до 35 градусов.

Для безопасного планирования походов и экскурсий стоит пользоваться сервисом MeteoSwiss. Хотя большинство швейцарских поездов оснащены кондиционерами, в старых вагонах системы охлаждения может не быть, поэтому запас воды обязателен.

В Великобритании инфраструктура исторически не приспособлена к длительным периодам высоких температур. В июне Met Office неоднократно выпускал красные предупреждения.

Самой большой проблемой для туристов в Лондоне становится духота в метро и на платформах. Из-за угрозы деформации путей железнодорожные операторы призывают совершать поездки только по крайней необходимости, а торжественные церемонии под открытым небом часто отменяют в целях безопасности военных и животных.

Климатические изменения в Европе фиксируются уже не первую неделю, заставляя специалистов говорить о долгосрочных угрозах для экологии и туризма. В частности, аномальные явления наблюдаются даже в высокогорных районах, которые традиционно считались зонами вечной прохлады.

Жаркая погода не является поводом отказываться от путешествий, но требует перехода к концепции медленного туризма. И хотя сейчас на несколько дней погода стабилизировалась, в июле сильная жара вернется в Европу.

По прогнозам метеорологов, июль в целом будет очень жарким. Средняя температура ожидается на 2–3 °C выше климатической нормы при дефиците осадков.