Експерт із подорожей Саймон Колдер назвав три місця в Європі, які, за його словами, дозволять насолодитися літньою відпусткою без екстремальних температур, повідомляє Mirror.

Дивіться також Від Польщі до Іспанії: як пережити липневу спеку в різних країнах Європи

Чому варто звернути увагу на шотландські острови?

Першим напрямком Саймон Колдер назвав острови Шотландії. За його словами, найкращим вибором стануть Шетландські острови – найпівнічніший архіпелаг країни. Острови розташовані майже на одній широті з Осло, Стокгольмом і Гельсінкі, тому тут значно прохолодніше, ніж у більшості популярних літніх курортів.

Атмосфера Шетландських островів: дивитись відео

Крім комфортної температури, туристи можуть побачити майже опівнічне сонце – саме середина літа вважається найкращим часом для знайомства з цим регіоном.

Як залишитися на півдні Іспанії та уникнути сильної спеки?

Тим, хто все ж хоче провести відпустку в Іспанії, експерт радить звернути увагу на місто Таріфа. Попри розташування на самому півдні країни, місто має особливий мікроклімат. Завдяки близькості до Гібралтарської протоки та прохолодним вітрам з Атлантичного океану температура тут зазвичай на 4 – 5 градусів нижча, ніж у Малазі чи Альмерії.

Як виглядає місто Таріфа: дивитись відео

Саме це робить Таріфу одним із найкомфортніших місць для літнього відпочинку на півдні Іспанії. Саймон Колдер додав, що його дивує можливість перебувати зовсім поруч із Севільєю, яку часто називають одним із найспекотніших міст Європи, але водночас насолоджуватися значно прохолоднішою погодою.

Дивіться також Бронюйте подорож вже: 4 сонячні напрямки, які варто відвідати у серпні

Чому Піренеї можуть стати ідеальним вибором?

Ще одним напрямком, який рекомендує експерт, стали Піренеї – гірський масив, що простягається між Францією та Іспанією. Сюди досить легко дістатися: можна прилетіти до аеропорту Лурда, а звідти продовжити подорож потягом або автобусом у гірські райони.

Як виглядають Піренеї: дивитись відео

Експерт радить зупинятися в місцевих курортних містечках і не поспішати з відпочинком. Тут на туристів чекають чудова кухня, комфортні місця для проживання та приємніша температура, ніж у багатьох популярних літніх напрямках Європи.