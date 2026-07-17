Издание Travel Off Path рассказало о малоизвестном курорте на берегу Средиземного моря во Франции, где можно отдохнуть вдали от толп туристов и завышенных цен. Именно сюда чаще всего едут французы, когда хотят провести время у моря.

Где бюджетно отдохнуть на Французской Ривьере?

Примерно в 380 километрах к западу от Ниццы на берегу моря расположен город Агд. Курортный район города называется Кап-д'Агд и отличается песчаными пляжами и живописной набережной. Преимуществом города является его богатое историческое наследие – здесь можно не только лениво лежать на пляже, но и много гулять и узнавать что-то новое.

Сам город Агд является одним из старейших во Франции, его история уходит корнями в 600 год до нашей эры. Старый город Агда напоминает музей под открытым небом – здесь красивые средневековые улочки, удивительные здания из черного вулканического камня, уютные площади и многое другое. Агдский собор – уникальный для Франции, ведь он напоминает неприступную крепость. Когда-то именно в нем местные жители отбивались от набегов пиратов.

Еще одна изюминка города – это река Эро, которая образует живописные каналы и впадает в Средиземное море. Атмосфера здесь отчасти напоминает итальянскую Венецию.

Живописный канал в городе Агд, Франция / Фото B Kvht

А еще в Агде есть так называющаяся деревня натуралистов – Village Naturiste. Это отдельный огороженный район города, где люди могут ходить полностью обнаженными. Существует всего несколько правил: никого нельзя фотографировать, на стул сначала нужно положить полотенце, а уже потом садиться, а одежду можно надевать только в том случае, если стало прохладно.

Нудистская деревня функционирует как отдельный город – здесь есть свои супермаркеты, рестораны, пляж и т. д. Для туристов посещение такого района может стать очень интересным опытом.

Пляж в Village Naturiste / Фото thierry E

Сколько стоит отдых в Кап-д'Агде?

Отель среднего класса в Кап-д'Агде обойдется в 120 – 220 долларов за ночь. В Ницце придется заплатить 220 – 440 долларов, а в Сен-Тропе – 440 – 1100 долларов и больше. Поужинать в ресторане можно за 16 – 28 долларов с человека, что тоже значительно дешевле, чем на популярных курортах.

В целом недельный отдых семьи из четырех человек в Кап-д'Агде обойдется примерно в 1300 – 2600 долларов. Еще больше можно сэкономить, если жить в кемпинге. В целом Кап-д'Агд примерно на 30% дешевле Ниццы и на целых 50 – 80% – Сен-Тропе.