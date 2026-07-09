Франция предлагает множество вариантов для летнего отпуска – от оживленных городских пляжей до уединенных уголков с бирюзовой водой. Со ссылкой на туристический путеводитель Lonely Planet рассказываем о лучших пляжах страны, которые стоит посетить хотя бы раз в жизни.

Какие пляжи во Франции обязательно стоит увидеть?

1. La Grande Plage, Биарриц. Курортный город на берегу Атлантического океана Биарриц – одно из лучших мест в Европе для серфинга. Его даже прозвали "городом королей", ведь когда-то здесь отдыхали Наполеон II и императрица Евгения. Главный пляж Биаррица поражает своими пейзажами – золотой песок, могучие волны и голубая вода.

Лето в Биаррице: видео @amelialngs

2. Plage de Pampelonne, Сен-Тропе. Это один из самых красивых пляжей Французской Ривьеры. Средиземное море здесь – кристально чистое, вход в море – пологий, на берегу – белый песок. Но главная изюминка пляжа – это отдыхающие здесь туристы.

На Plage de Pampelonne вполне можно встретить кого-нибудь из мировых знаменитостей, ведь здесь есть эксклюзивные пляжные клубы и дорогие рестораны. Чтобы отдохнуть на шезлонге в одном из элитных клубов, место нужно бронировать заранее.

Также на пляже есть общественная зона, где можно разложить собственное полотенце.



Plage de Pampelonne в Сен-Тропе / Фото Shutterstock

3. Plage de Palombaggia, Корсика. Этот сосновый пляж – безусловно, самый красивый на острове Корсика. Он идеально подойдет для тех, кто хочет отдохнуть на природе вдали от шума и заняться подводным плаванием. Вода на пляже имеет красивый бирюзовый оттенок, а окружающие зеленые сосны создают особую атмосферу.



Пляж Паломбаджия на острове Корсика / Фото Shutterstock

4. Côte d'Albâtre, Этрета. Большинство туристов уже слышали об Этрете, ведь в последние годы этот город в Нормандии стал очень популярным. Мы даже писали репортаж о дне в Этрете и о том, что здесь стоит посмотреть. Город славится белыми известняковыми скалами и потрясающим видом на Атлантический океан. Когда-то этим пейзажем вдохновлялись известные художники, а Клод Моне создал более 50 пейзажей Этреты, самым популярным из которых стала картина "Скалы в Этрете".

Удивительная Этрета / Фото Shutterstock

5. Иль-де-Ре. Этот спокойный живописный остров у западного побережья Франции летом превращается в маленький Париж. Сюда съезжаются фермеры, возделывающие картофельные поля, виноделы со своими производствами и другие французы, желающие отдохнуть на лоне дикой природы. Южная береговая линия Иль-де-Ре имеет очень красивые золотые песчаные пляжи, вдоль которых проложена дорожка, по которой удобно ездить на велосипеде.



Пляж на Иль-де-Ре / Фото Джастина Фоулкса для Lonely Planet

Независимо от того, мечтаете ли вы о спокойном отдыхе на золотистом песке или хотите покорять океанские волны, во Франции найдется пляж на любой вкус. Средиземноморское побережье очаровывает прозрачной водой и живописными бухтами, а Атлантика привлекает масштабными пейзажами и атмосферой свободы. Поэтому, планируя следующее путешествие, стоит присмотреться к французским курортам – они способны подарить незабываемый летний отдых независимо от ваших предпочтений.