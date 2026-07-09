Франція пропонує безліч варіантів для літньої відпустки – від гамірних міських пляжів до відокремлених куточків із бірюзовою водою. З посиланням на туристичний путівник Lonely Planet розповідаємо про найкращі пляжі країни, які варто відвідати хоча б раз у житті.

Які пляжі у Франції точно варто побачити?

1. La Grande Plage, Біарріц. Курортне місто на березі Атлантичного океану Біарріц є одним з найкращих місць Європи для серфінгу. Його навіть прозвали "містом королів", адже колись тут відпочивали Наполеон II та імператриця Євгенія. Головний пляж Біаріцца вражає краєвидами – золотий пісок, могутні хвилі та блакитна вода.

Літо в Біарріці: відео @amelialngs

2. Plage de Pampelonne, Сен-Тропе. Це один з найкрасивіших пляжів Французької Рив'єри. Середземне море тут – кришталево чисте, захід у море – пологий, на березі – білий пісок. Та головною родзинкою пляжу є туристи, які тут відпочиває. На Plage de Pampelonne цілком можна зустріти когось зі світових знаменитостей, адже на ньому є ексклюзивні пляжні клуби й дорогі ресторани. Щоб відпочити на шезлонгу в одному з елітних клубів, місце треба бронювати заздалегідь.

Також на пляжі є громадська зона, де можна розстелити власний рушник.



Plage de Pampelonne у Сен-Тропе / Фото Shutterstock

3. Plage de Palombaggia, Корсика. Цей сосновий пляж точно найкрасивіший на острові Корсика. Він ідеально підійде для тих, хто хоче відпочити на природі подалі від галасу та зайнятися підводним плаванням. Вода на пляжі має красивий бірюзовий відтінок, а зелені сосни довкола додають особливої атмосфери.



Plage de Palombaggia на острові Корсика / Фото Shutterstock

4. Côte d'Albâtre, Етрета. Більшість туристів вже чула про Етрету, адже останніми роками це місто у Нормандії стало дуже популярним. Ми навіть писали репортаж про день в Етреті і що тут варто побачити. Місто славиться білими вапняковими скелями і вражаючим краєвидом на Атлантичний океан. Колись цим краєвидом надихалися відомі художники, а Клод Моне створив понад 50 пейзажів Етрети, найпопулярнішою стала картина "Скелі в Етрета".

Дивовижна Етрета / Фото Shutterstock

5. Іль-де-Ре. Цей спокійний мальовничий острів біля західного узбережжя Франції влітку перетворюється на маленький Париж. Сюди з'їжджаються фермери, які обробляють картопляні поля, винокури на свої виробництва та інші французи, які хочуть відпочити посеред дикої природи. Південна берегова лінія Іль-де-Ре має дуже красиві золоті піщані пляжі, вздовж яких облаштована доріжка, на які зручно їхати велосипедом.



Пляж в Іль-де-Ре / Фото Джастіна Фоулкса для Lonely Planet

Незалежно від того, чи мрієте ви про спокійний відпочинок на золотистому піску, чи хочете підкорювати океанські хвилі, у Франції знайдеться пляж на будь-який смак. Середземноморське узбережжя зачаровує прозорою водою та мальовничими бухтами, а Атлантика приваблює масштабними пейзажами й атмосферою свободи. Тож, плануючи наступну подорож, варто придивитися до французьких курортів – вони здатні подарувати незабутній літній відпочинок незалежно від ваших уподобань.