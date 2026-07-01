Видання Travel Off Path розповіло про маловідомий курорт на березі Середземного моря у Франції, де можна відпочити без натовпів туристів і завищених цін. Саме сюди найчастіше їдуть французи, коли хочуть провести час біля моря.

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Приблизно за 380 кілометрів на захід від Ніцци на березі моря розташоване місто Агд. Курортний район міста називається Кап-д'Агд і має піщані пляжі та мальовничу набережну. Перевагою міста є його багата історична спадщина – тут можна не лише ліниво лежати на пляжі, а й багато гуляти та дізнаватися щось нове.

Саме місто Агд є одним з найстаріших у Франції, його історія сягає ще 600 року до нашої ери. Старе місто Агда нагадує музей просто неба – тут красиві середньовічні вулички, дивовижні будівлі з чорного вулканічного каменя, затишні площі тощо. Агдський собор – унікальний у Франції, адже нагадує неприступну фортецю. Колись саме у ньому місцеві відбивалися від набігів піратів.

Ще одна родзинка міста – це річка Еро, яка утворює мальовничі канали і впадає у Середземне море. Атмосфера тут частково нагадує італійську Венецію.

Мальовничий канал у місті Агд, Франція / Фото B Kvht

А ще в Агді є так зване село натуралістів – Village Naturiste. Це окремий загороджений район міста, де люди можуть ходити повністю голими. Існує лише декілька правил – нікого не можна фотографувати, на стілець треба спочатку стелити рушник, а лише тоді сідати, а одяг можна одягати лише, якщо стало прохолодно.

Нудистське село функціонує як окреме місто – тут є свої супермаркети, ресторани, пляж тощо. Для туристів відвідування такого району може стати дуже цікавим досвідом.

Пляж у Village Naturiste / Фото thierry E

Скільки коштує відпочинок в Кап-д'Агд?

Готель середнього класу у Кап-д'Агд обійдеться у 120 – 220 доларів за ніч. У Ніцці доведеться заплатити 220 – 440 доларів, а в Сен-Тропе – 440 – 1100 доларів і більше. Повечеряти у ресторані можна за 16 – 28 доларів з людини, що теж значно дешевше, ніж у популярних курортах.

Загалом тижневий відпочинок сім'ї з чотирьох людей у Кап-д'Агд коштуватиме близько 1300 – 2600 доларів. Ще більше можна зекономити, якщо жити у кемпінгу. Загалом Кап-д'Агд приблизно на 30% дешевший за Ніццу та на цілих 50 – 80% – за Сен-Тропе.