В Париже объявили новый рейтинг The World's 50 Best Hotels. В список вошли 50 отелей, представляющих разные страны и форматы отдыха. В этом году в первой десятке особенно заметна Азия, ведь именно отели этого региона лидируют в рейтинге. Об этом пишет Daily Mail.

Какие отели признаны лучшими в мире?

Первое место в рейтинге уже второй год подряд занимает Rosewood Hong Kong в Гонконге. Этот отель-небоскреб, насчитывающий 65 этажей и более 400 номеров, открыли в 2019 году. Из его панорамных окон открываются невероятные виды на гавань Виктория и город. Ночь в самом дешевом номере отеля стоит от 48 тысяч гривен.

Rosewood Hong Kong возвышается над Гонконгом
Rosewood Hong Kong возвышается над Гонконгом / Фото отеля

На втором месте оказался отель в Бангкоке (Таиланд) – Capella Bangkok. В 2024 году он даже возглавлял рейтинг, но в следующем году опустился на третью позицию. Роскошный отель расположен на берегу реки Чаопрая и насчитывает 101 номер, виллы и номера люкс. Ночь в самом дешевом номере стоит от 38,5 тысячи гривен.

Capella BangkokВид на реку из отеля / Фото Capella Bangkok

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Замыкает тройку лидеров отель Four Seasons Bangkok на той же реке в Бангкоке. Отель славится своими садами в средиземноморском стиле и роскошными номерами. За ночь здесь придется заплатить от 30 тысяч гривен.

Four Seasons Бангкок
Отдых в элитном отеле / Фото Four Seasons Bangkok

Далее в рейтинге – отель Atlantis The Royal в Дубае. Он невероятно гламурен даже по дубайским меркам и был признан лучшим пляжным отелем. На территории отеля находится 760 номеров и роскошные пентхаусы с большими бассейнами. За ночь в отеле придется заплатить не менее 35 тысяч гривен.

Atlantis The RoyalНа четвертом месте – отель в Дубае / Фото Atlantis The Royal

В пятерку лидеров так же попал европейский отель. Речь идет о Passalacqua на озере Комо в Италии, который третий год подряд получает награду "лучший в мире бутик-отель". В отеле всего 50 номеров, поэтому обслуживание здесь очень индивидуальное. За ночь в таком отеле придется заплатить дороже, чем в лучшем отеле мира – цена начинается от 57 тысяч гривен.

ПассалакваЛучший отель Европы расположен на озере Комо / Фото Passalacqua

На шестом месте – отель Rosewood São Paulo в Сан-Паулу в Бразилии. Что интересно, он расположен в бывшем здании родильного отделения и славится своим невероятным питанием. Стоимость проживания начинается от 24 тысяч гривен за ночь.

Отель Rosewood São PauloОтель Rosewood São Paulo / Фото Charlotte Ibarra

Седьмое место в рейтинге занял традиционный китайский отель в Пекине Mandarin Oriental Qianmen. На его территории находятся 42 эксклюзивных дома, каждый из которых имеет отдельный внутренний дворик. За ночь здесь придется заплатить 85 тысяч гривен.

Mandarin Oriental QianmenТрадиционный китайский отель / Фото VL Kong

Отметим, что в двадцатку лучших вошли по одному отелю во Флоренции, Лондоне и Модене, а также три в Париже.