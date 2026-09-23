В Париже объявили новый рейтинг The World's 50 Best Hotels. В список вошли 50 отелей, представляющих разные страны и форматы отдыха. В этом году в первой десятке особенно заметна Азия, ведь именно отели этого региона лидируют в рейтинге. Об этом пишет Daily Mail.

Какие отели признаны лучшими в мире?

Первое место в рейтинге уже второй год подряд занимает Rosewood Hong Kong в Гонконге. Этот отель-небоскреб, насчитывающий 65 этажей и более 400 номеров, открыли в 2019 году. Из его панорамных окон открываются невероятные виды на гавань Виктория и город. Ночь в самом дешевом номере отеля стоит от 48 тысяч гривен.



Rosewood Hong Kong возвышается над Гонконгом / Фото отеля

На втором месте оказался отель в Бангкоке (Таиланд) – Capella Bangkok. В 2024 году он даже возглавлял рейтинг, но в следующем году опустился на третью позицию. Роскошный отель расположен на берегу реки Чаопрая и насчитывает 101 номер, виллы и номера люкс. Ночь в самом дешевом номере стоит от 38,5 тысячи гривен.

Вид на реку из отеля / Фото Capella Bangkok

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Замыкает тройку лидеров отель Four Seasons Bangkok на той же реке в Бангкоке. Отель славится своими садами в средиземноморском стиле и роскошными номерами. За ночь здесь придется заплатить от 30 тысяч гривен.



Отдых в элитном отеле / Фото Four Seasons Bangkok

Далее в рейтинге – отель Atlantis The Royal в Дубае. Он невероятно гламурен даже по дубайским меркам и был признан лучшим пляжным отелем. На территории отеля находится 760 номеров и роскошные пентхаусы с большими бассейнами. За ночь в отеле придется заплатить не менее 35 тысяч гривен.

На четвертом месте – отель в Дубае / Фото Atlantis The Royal

В пятерку лидеров так же попал европейский отель. Речь идет о Passalacqua на озере Комо в Италии, который третий год подряд получает награду "лучший в мире бутик-отель". В отеле всего 50 номеров, поэтому обслуживание здесь очень индивидуальное. За ночь в таком отеле придется заплатить дороже, чем в лучшем отеле мира – цена начинается от 57 тысяч гривен.

Лучший отель Европы расположен на озере Комо / Фото Passalacqua

На шестом месте – отель Rosewood São Paulo в Сан-Паулу в Бразилии. Что интересно, он расположен в бывшем здании родильного отделения и славится своим невероятным питанием. Стоимость проживания начинается от 24 тысяч гривен за ночь.

Отель Rosewood São Paulo / Фото Charlotte Ibarra

Седьмое место в рейтинге занял традиционный китайский отель в Пекине Mandarin Oriental Qianmen. На его территории находятся 42 эксклюзивных дома, каждый из которых имеет отдельный внутренний дворик. За ночь здесь придется заплатить 85 тысяч гривен.

Традиционный китайский отель / Фото VL Kong

Отметим, что в двадцатку лучших вошли по одному отелю во Флоренции, Лондоне и Модене, а также три в Париже.