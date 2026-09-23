У Парижі оголосили новий рейтинг The World's 50 Best Hotels. До списку увійшли 50 готелів, які представляють різні країни та формати відпочинку. Цього року в першій десятці особливо помітна Азія, адже саме готелі цього регіону лідирують у рейтингу. Про це пише Daily Mail.

Які готелі визнали найкращими у світі?

Перше місце у рейтингу вже другий рік поспіль посідає Rosewood Hong Kong у Гонконгу. Цей готель-хмарочос, який має 65 поверхів і понад 400 номерів, відкрили у 2019 році. З його панорамних вікон відкриваються неймовірні види на гавань Вікторія та місто. Ніч у найдешевшому номері готелю стартує від 48 тисяч гривень.



Rosewood Hong Kong височіє над Гонконгом / Фото готелю

На другому місці опинився готель у місті Бангкок у Таїланді Capella Bangkok. У 2024 році він навіть очолював рейтинг, але наступного року опустився на третю позицію. Розкішний готель розташований на березі річки Чаопхрая і має 101 номер, вілли та номери люкс. Ніч у найдешевшому номері коштує від 38,5 тисячі гривень.

Вид на річку з готелю / Фото Capella Bangkok

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Замикає трійку лідерів готель Four Seasons Bangkok на тій самій річці у Бангкоку. Готель славиться своїми садами у середземноморському стилі і розкішними номерами. За ніч тут доведеться заплатити від 30 тисяч гривень.



Відпочинок в елітному готелі / Фото Four Seasons Bangkok

Далі у рейтингу – готель Atlantis The Royal у Дубаї. Він неймовірно гламурний навіть за дубайськими мірками і був визнаний найкращим пляжним готелем. На території є 760 номерів та розкішні пентхауси з великими басейнами. За ніч у готелі доведеться віддати не менше як 35 тисяч гривень.

На четвертому місці – готель у Дубаї / Фото Atlantis The Royal

У п'ятірку лідерів таки потрапив європейський готель. Мовиться про Passalacqua на озері Комо в Італії, який третій рік поспіль отримує нагороду "найкращий у світі бутик-готель". У готелі є всього 50 номерів, а тому обслуговування тут дуже персоналізоване. За ніч у такому готелі треба заплатити дорожче, ніж у найкращому готелі світу – ціна стартує від 57 тисяч гривень.

Найкращий готель Європи розташований на озері Комо / Фото Passalacqua

На шостому місці – готель Rosewood São Paulo у Сан-Паулу в Бразилії. Що цікаво, він розташований у колишній будівлі пологового відділення і славиться своїм неймовірним харчуванням. Вартість проживання стартує від 24 тисяч гривень за ніч.

Готель Rosewood São Paulo / Фото Charlotte Ibarra

Сьоме місце у рейтингу посів традиційний китайський готель у Пекіні Mandarin Oriental Qianmen. На його території є 42 ексклюзивні будинки, кожен з яких має окремий внутрішній дворик. За ніч тут доведеться віддати 85 тисяч гривень.

Традиційний китайський готель / Фото VL Kong

Зауважимо, що у двадцятку найкращих увійшли по одному готелю у Флоренції, Лондоні й Модені, а також три у Парижі.