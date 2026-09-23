От Стрыя до Добротвора: куда поехать за рыбой и как не вернуться с штрафом

Львовская область – это уникальный регион на карте Украины, где географическое разнообразие создает идеальные условия для развития всех направлений рекреационного рыболовства. От стремительных, холодных потоков Карпат, где вода бурлит между каменными глыбами, до спокойных, обширных равнинных озер и масштабных водохранилищ – здесь каждый рыболов найдет водоем под свой темперамент и любимую снасть.

Для одних идеальный выходной – это медитативное сидение с поплавочной удочкой на берегу тихого пруда в ожидании осторожного поклевки линя, когда утренний туман медленно рассеивается над водой. Для других – это километры активного поиска хищника со спиннингом вдоль крутых берегов реки, постоянный анализ рельефа дна и борьба с сильным течением. 24 Канал расскажет, где и какую рыбу можно ловить во Львовской области, чтобы вы знали, куда отправиться уже в эти выходные!

Что говорит закон о рыбалке?

Любая рыбалка, независимо от того, дикое ли это лесное озеро или большая река, должна начинаться не с подготовки снастей, а с изучения действующих правил. Согласно действующему законодательству, рекреационная рыбалка в Украине строго регламентируется в целях сохранения биоразнообразия. Львовский рыбоохранный патруль регулярно обновляет информацию о разрешенных участках, которую стоит проверять перед выездом на воду.

Нерестовый запрет: сроки и ограничения

Первое и самое главное правило – соблюдение нерестового запрета. Во Львовской области этот весенне-летний период имеет четкие сроки:

С 1 апреля по 20 мая – на реках и их притоках

– на реках и их притоках С 1 апреля по 10 июня – на водохранилищах, озерах и прудах

– на водохранилищах, озерах и прудах С 1 апреля по 30 июня – на притоках, старицах и заливах

В это время природа нуждается в абсолютной тишине. Согласно обновленным правилам, лов разрешается только с берега, за пределами нерестилищ, на одну поплавочную или донную удочку с двумя крючками, либо спиннингом с одной искусственной приманкой. Любое использование лодок для рыбалки в этот период является грубым нарушением.



Обязательно следите за актуальной информацией, чтобы не нарушать закон / Фото Magnific

Зимовьи: осенне-зимний запрет

Крайне важно знать расположение зимних ям – с 1 ноября и до начала весенне-летнего нерестового запрета рыбалка на этих участках полностью запрещена. Координаты зимовок публикуются на сайте Госрыбагентства и в областных экоинспекциях.

Суточная норма и минимальные размеры

Суточная норма вылова на одного человека составляет 3 килограмма и одну особь любой массы (трофейный экземпляр). Каждый рыболов обязан иметь при себе весы и рулетку, ведь правила четко регламентируют минимально допустимые размеры рыбы для вылова:

Щука – 50 сантиметров;

– 50 сантиметров; Сома – 80 сантиметров;

– 80 сантиметров; Судак – 42 сантиметра;

– 42 сантиметра; Карп (сазан) – 35 сантиметров в днепровских водохранилищах, 30 сантиметров – в других водоемах;

– 35 сантиметров в днепровских водохранилищах, 30 сантиметров – в других водоемах; Лящ – 35 сантиметров в днепровских водохранилищах, 30 сантиметров – в других водоемах.

Рыбу меньшего размера необходимо осторожно отпустить обратно в воду.

Красная книга: что следует немедленно отпускать

Особое внимание – к видам, занесенным в Красную книгу Украины. Если на ваш крючок попала марена обыкновенная, ялец, вырезуб, стерлядь, хариус европейский или лосось дунайский (головатица) – вы обязаны максимально осторожно, желательно не вынимая рыбу из воды, освободить ее от крючка и немедленно отпустить.

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Особенности ловли на водохранилищах и в карьерах

Большие водоемы Львовской области – это настоящий вызов для рыболова, требующий серьезной подготовки, понимания метеорологии и наличия соответствующего снаряжения. Наиболее известными среди местных рыболовов являются Гамалиевка, Навария (Щирецкое водохранилище), Грушевское озеро и Добротворское водохранилище.

Гамалиевка и Навария: недалеко от Львова

Гамалиевка (технический водоем ТЭЦ) и Навария, расположенные недалеко от областного центра, подвергаются значительному рыболовному давлению. Здесь преобладают лещ, плотва, густера и большой серебристый карась. Из хищников преобладают судак, щука и окунь.

Особенности ловли: большие просторы и часто пологие берега. Чтобы добраться до перспективных точек – бровков, русловых откосов или локальных ям, – рыболову необходимы дальнобойные фидерные удилища. Забросы на расстояние 60 – 80 метров здесь являются нормой. Для успешной ловли хищника желательно иметь лодку с эхолотом, но многие рыболовы успешно ловят и с берега.

Грушевское озеро: затопленный карьер

Грушевское озеро (затопленный серный карьер), расположенное ближе к границе, известно глубинами до 8 метров, прозрачной водой и трофейными щуками. Здесь отлично работают тяжелые джиги и большие силиконовые приманки (биг-бейты).

Добротворское водохранилище: круглогодичная рыбалка

Добротворское водохранилище – уникальный промышленный феномен. Благодаря сбросу теплых вод с местной теплоэлектростанции часть водоема не замерзает даже в самые лютые морозы. Рыба здесь остается активной круглый год, а нерест некоторых видов начинается значительно раньше. Здесь можно успешно ловить сома, сазана и большого карася даже поздней осенью.



Водохранилища – прекрасная локация для рыбалки чуть ли не круглый год / Фото Magnific

Речное течение: неукротимая энергия Днестра, Западного Буга и Стрыя

Речная рыбалка – это высший пилотаж, где нет постоянных условий. Уровень воды, сила течения, рельеф дна – все это может измениться после одного сильного дождя. Рыболов должен уметь "читать" воду: видеть границу быстрого и медленного течения, находить входы и выходы из ям, перекаты и затопленные деревья.

Горные реки: Стрый и Опир

Горные и предгорные реки Львовщины, такие как Стрый и Опир, предлагают совершенно уникальный опыт. Быстрая, ледяная вода, каменистое дно и невероятные пейзажи Карпат создают атмосферу настоящей дикой природы. Здесь преобладают нахлыст и ультралайтовый спиннинг. Главной целью рыболовов являются головень, подуст и ручьевая форель.

Важно: аборигенная ручьевая форель является уязвимым видом. Во многих бассейнах ее вылов строго запрещен. Даже если вы поймали ее случайно, используйте крючки без зазубрин, обязательно смачивайте руки перед тем, как прикоснуться к рыбе, и отпускайте ее в считанные секунды, вернув в воду.

Равнинные реки: Днестр и Западный Буг

Равнинные реки – Днестр и Западный Буг – это совсем другая история. Днестр на своем пути через Львовскую область образует глубокие ямы, крутые повороты и глинистые обрывы. Это классическая акватория для ловли усатого гиганта – сома, а также трофейного жереха, который устраивает громкие "котлы" на поверхности воды. Западный Буг, извивающийся среди лесов и лугов, славится своими старицами. Эти тихие, заросшие кувшинками участки – идеальное место для ловли щуки на поверхностные приманки и охоты на осторожного речного линя.



Рыбалка на диких водоемах не дает гарантий, но особенно ценится / Фото Magnific

Дикие озера и пруды против коммерческих водоемов

Современная рыбалка на Львовщине четко разделилась на два лагеря: сторонников диких водоемов и фанатов коммерческих (платных) озер. И это уже вопрос выбора философии отдыха.

Дикие водоемы: свобода без гарантий

Дикие водоемы – это бесплатный доступ, максимальное единение с природой и полное отсутствие гарантий. Результат здесь непредсказуем и зависит исключительно от мастерства рыболова. Чтобы успешно ловить на диком пруду, часто приходится продираться сквозь заросли, самостоятельно расчищать проход в камышах, бороться с комарами и часами подбирать ключ к капризной рыбе. Основная цель здесь – золотой и серебристый карась, линок, красноперка и мелкая щука-травянка. Это выбор тех, кто ценит тишину и готов вернуться домой без рыбы, но с полным багажом эмоций.

Коммерческие водоемы: комфорт и зарыбление

Коммерческие водоемы предлагают совершенно иной подход. Платные озера обладают мощным, регулярно пополняемым рыбным фондом. Здесь можно целенаправленно охотиться на карпа весом 5–8 килограммов (редко – до 10 килограммов), мощного белого амура, толстолоба или форель в холодное время года. Секторы для ловли расчищены, оборудованы мостками, беседками и мангалами. Это идеальный вариант для семейного отдыха. Охрана на таких водоемах значительно снижает риск встретить браконьеров, хотя полностью исключить его невозможно.

Этика современного рыболова

Рыбалка сегодня – это уже давно не способ добычи пищи. Это спорт, хобби, способ снять стресс и перезагрузить психику. Именно поэтому на первый план выходит этика рыболова и экологическое сознание.

Catch & Release: поймал – отпусти

Популяризация принципа "поймал – отпусти" (Catch & Release) набирает обороты во Львовской области. Особенно это касается трофейных экземпляров. Большая щука или карп – это ценный генофонд водоема, рыба, которая дает самое сильное и здоровое потомство. Сделайте хорошее фото на память, обработайте рану от крючка специальным антисептиком и подарите рыбе жизнь.

Чистота на берегу: железное правило

Второе, не менее важное правило – абсолютная чистота на берегу. Пластиковое загрязнение и остатки нейлоновых лесок представляют смертельную угрозу для птиц и мелких млекопитающих. Современный этичный рыболов руководствуется железным правилом: "Убери свой мусор и мусор того парня, который был здесь до тебя".

Львовская область обладает колоссальным водным потенциалом. Ее реки, озера и водохранилища способны дарить незабываемые моменты борьбы с трофеями и минуты абсолютного покоя. Но то, какими эти водоемы увидят наши дети, зависит исключительно от нашей ответственности, уважения к закону и любви к природе уже сегодня.

Перед выездом обязательно проверьте актуальную информацию на сайте Госрыбагентства или позвоните на горячую линию Львовского рыбоохранного патруля – (032) 270-41-88 или (066) 098-84-47.