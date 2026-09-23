Для одних ідеальний вихідний – це медитативне сидіння з поплавцевою вудкою на березі тихого ставка в очікуванні обережного клювання линка, коли ранковий туман повільно розсіюється над водою. Для інших – це кілометри активного пошуку хижака зі спінінгом вздовж стрімких берегів річки, постійний аналіз рельєфу дна та боротьба з сильною течією. 24 Канал розповість, де та яку рибу можна ловити на Львівщині, щоб ви знали, куди вирушати вже на цих вихідних!

Що каже закон про риболовлю?

Будь-яка риболовля, незалежно від того, чи це дике лісове озеро, чи велика річка, повинна починатися не з підготовки снастей, а з вивчення актуальних правил. Згідно з чинним законодавством, рекреаційне рибальство в Україні суворо регламентується задля збереження біорізноманіття. Львівський рибоохоронний патруль регулярно оновлює інформацію про дозволені ділянки, яку варто перевіряти перед виїздом на воду.

Нерестова заборона: терміни та обмеження

Перше і найголовніше правило – дотримання нерестової заборони. На Львівщині цей весняно-літній період має чіткі терміни:

З 1 квітня до 20 травня – на річках та їх кореневих водах

– на річках та їх кореневих водах З 1 квітня до 10 червня – на водосховищах, озерах та ставках

– на водосховищах, озерах та ставках З 1 квітня до 30 червня – на придаткових водоймах (притоках, старицях, затоках)

У цей час природа потребує абсолютної тиші. Згідно з оновленими правилами, лов дозволяється лише з берега, поза межами нерестовищ, на одну поплавцеву або донну вудку з двома гачками, або ж спінінгом з однією штучною приманкою. Будь-яке використання човнів для риболовлі в цей період є грубим порушенням.

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Обов'язково заглядайте по актуальну інформацію, щоб не порушувати закон / Фото Magnific

Зимувальні ями: осінньо-зимова заборона

Критично важливо знати розташування зимувальних ям – з 1 листопада і до початку весняно-літньої нерестової заборони риболовля на цих ділянках повністю заборонена. Координати зимувальних ям публікуються на сайті Держрибагентства та в обласних екоінспекціях.

Добова норма та мінімальні розміри

Добова норма вилову на одну людину становить 3 кілограми та одну особину будь-якої маси (трофейний екземпляр). Кожен рибалка зобов'язаний мати при собі ваги та рулетку, адже правила чітко регламентують мінімально дозволені розміри риби для вилову:

Щука – 50 сантиметрів;

– 50 сантиметрів; Сом – 80 сантиметрів;

– 80 сантиметрів; Судак – 42 сантиметрів;

– 42 сантиметрів; Короп (сазан) – 35 сантиметрів у дніпровських водосховищах, 30 сантиметрів – в інших водоймах;

– 35 сантиметрів у дніпровських водосховищах, 30 сантиметрів – в інших водоймах; Лящ – 35 сантиметрів у дніпровських водосховищах, 30 сантиметрів – в інших водоймах.

Рибу меншого розміру необхідно обережно повернути у воду.

Червона книга: що відпускати негайно

Особлива увага – до видів, занесених до Червоної книги України. Якщо на ваш гачок потрапила марена звичайна, ялець, вирезуб, стерлядь, харіус європейський або лосось дунайський (головатиця) – ви зобов'язані максимально обережно, бажано не виймаючи рибу з води, звільнити її від гачка і негайно відпустити.

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Специфіка лову на водосховищах та кар'єрах

Великі водойми Львівської області – це справжній виклик для рибалки, який вимагає серйозної підготовки, розуміння метеорології та наявності відповідного спорядження. Найбільш відомими серед місцевих рибалок є Гамаліївка, Наварія (Щирецьке водосховище), Грушівське озеро та Добротвірське водосховище.

Гамаліївка та Наварія: поблизу Львова

Гамаліївка (технічна водойма ТЕЦ) та Наварія, розташовані неподалік від обласного центру, зазнають значного рибальського пресингу. Тут переважає лящ, плотва, густера та великий сріблястий карась. З хижаків домінує судак, щука та окунь.

Специфіка лову: великі простори та часто пологі береги. Щоб дістатися до перспективних точок – брівок, руслових звалів чи локальних ям, – рибалці необхідні далекобійні фідерні вудилища. Закиди на дистанцію 60 – 80 метрів тут є нормою. Для успішного лову хижака бажано мати човен з ехолотом, але багато рибалок успішно ловлять і з берега.

Грушівське озеро: затоплений кар'єр

Грушівське озеро (затоплений сірчаний кар'єр), розташоване ближче до кордону, відоме глибинами до 8 метрів, прозорою водою та трофейними щуками. Тут чудово працює важкий джиг та великі силіконові приманки (біг-бейти).

Добротвірське водосховище: цілорічний лов

Добротвірське водосховище є унікальним індустріальним феноменом. Завдяки скиданню теплих вод з місцевої теплоелектростанції, частина водойми не замерзає навіть у найлютіші морози. Риба тут залишається активною цілий рік, а нерест деяких видів починається значно раніше. Тут можна успішно ловити сома, сазана та великого карася навіть пізньої осені.



Водосховища – чудова локація для риболовлі ледь не цілий рік / Фото Magnific

Річкова течія: неприборкана енергія Дністра, Західного Бугу та Стрия

Річкова риболовля – це вищий пілотаж, де немає сталих умов. Рівень води, сила течії, рельєф дна – все це може змінитися після одного сильного дощу. Рибалка повинен вміти "читати" воду: бачити межу швидкої та повільної течії, знаходити входи та виходи з ям, перекати та затоплені дерева.

Гірські річки: Стрий та Опір

Гірські та передгірні річки Львівщини, такі як Стрий та Опір, пропонують абсолютно унікальний досвід. Швидка, льодяна вода, кам'янисте дно та неймовірні краєвиди Карпат створюють атмосферу справжньої дикої природи. Тут панує нахлист та ультралайтовий спінінг. Головною ціллю рибалок є головень, підуст та струмкова форель.

Важливо: аборигенна струмкова форель є вразливим видом. У багатьох басейнах її вилучення суворо заборонено. Навіть якщо ви спіймали її випадково, використовуйте безбороді гачки, обов'язково змочуйте руки перед тим, як торкнутися риби, і відпускайте її за лічені секунди, повернувши у воду.

Рівнинні річки: Дністер та Західний Буг

Рівнинні річки – Дністер та Західний Буг – це зовсім інша історія. Дністер у своїй течії через Львівщину формує глибокі ями, круті повороти та глинисті обриви. Це класична акваторія для лову вусатого велетня – сома, а також трофейного жереха, який влаштовує гучні "котли" на поверхні води. Західний Буг, що петляє серед лісів та луків, славиться своїми старицями. Ці тихі, зарослі лататтям ділянки є ідеальним місцем для лову щуки на поверхневі приманки та полювання на обережного річкового линка.



Риболовля на диких водоймах не дає гарантії, але особливо цінується / Фото Magnific

Дикі озера та ставки проти комерційних водойм

Сучасна риболовля на Львівщині чітко розділилася на два табори: прихильників диких водойм та фанатів комерційних (платних) озер. І це вже про вибір філософії відпочинку.

Дикі водойми: свобода без гарантій

Дикі водойми – це безкоштовний доступ, максимум єднання з природою та повна відсутність гарантій. Результат тут непередбачуваний і залежить виключно від майстерності рибалки. Щоб успішно ловити на дикому ставку, часто доводиться продиратися крізь хащі, самостійно розчищати вікно в очереті, боротися з комарами та годинами підбирати ключик до примхливої риби. Основна ціль тут – золотий та сріблястий карась, линок, червонопірка та дрібна щука-трав'янка. Це вибір тих, хто цінує тишу і готовий повернутися додому без риби, але з повним багажем емоцій.

Комерційні водойми: комфорт і зариблення

Комерційні водойми пропонують зовсім інший підхід. Платні озера мають потужний, регулярно поповнюваний зариблений фонд. Тут можна цілеспрямовано полювати на коропа вагою 5 – 8 кілограмів (рідко – до 10 кілограмів), потужного білого амура, товстолоба або форель у холодну пору року. Сектори для лову розчищені, обладнані вимостками, альтанками та мангалами. Це ідеальний варіант для сімейного відпочинку. Охорона на таких водоймах значно зменшує ризик зустріти браконьєрів, хоча повністю виключити його неможливо.

Етика сучасного рибалки

Риболовля сьогодні – це вже давно не спосіб добування їжі. Це спорт, хобі, спосіб зняти стрес та перезавантажити психіку. Саме тому на перший план виходить етика рибалки та екологічна свідомість.

Catch & Release: спіймав – відпусти

Популяризація принципу "спіймав – відпусти" (Catch & Release) набирає обертів на Львівщині. Особливо це стосується трофейних екземплярів. Велика щука чи короп – це цінний генофонд водойми, риба, яка дає найсильніше і найздоровіше потомство. Зробіть гарне фото на пам'ять, обробіть рану від гачка спеціальним антисептиком і подаруйте рибі життя.

Чистота на березі: залізне правило

Друге, не менш важливе правило – абсолютна чистота на березі. Пластикове забруднення та залишки нейлонових волосіней є смертельною загрозою для птахів та дрібних ссавців. Сучасний етичний рибалка керується залізним правилом: "Забери своє сміття і сміття того хлопця, що був тут до тебе".

Львівщина має колосальний водний потенціал. Її річки, озера та водосховища здатні дарувати незабутні моменти боротьби з трофеями та хвилини абсолютного спокою. Але те, якими ці водойми побачать наші діти, залежить виключно від нашої відповідальності, поваги до закону та любові до природи вже сьогодні.

Перед виїздом обов'язково перевірте актуальну інформацію на сайті Держрибагентства або зателефонуйте на гарячу лінію Львівського рибоохоронного патруля – (032) 270-41-88 або (066) 098-84-47.