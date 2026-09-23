Для одних идеальный выходной – это медитативное сидение с поплавочной удочкой на берегу тихого пруда в ожидании осторожного поклевки линя, когда утренний туман медленно рассеивается над водой. Для других – это километры активного поиска хищника со спиннингом вдоль крутых берегов реки, постоянный анализ рельефа дна и борьба с сильным течением. 24 Канал расскажет, где и какую рыбу можно ловить во Львовской области, чтобы вы знали, куда отправиться уже в эти выходные!

Что говорит закон о рыбалке?

Любая рыбалка, независимо от того, дикое ли это лесное озеро или большая река, должна начинаться не с подготовки снастей, а с изучения действующих правил. Согласно действующему законодательству, рекреационная рыбалка в Украине строго регламентируется в целях сохранения биоразнообразия. Львовский рыбоохранный патруль регулярно обновляет информацию о разрешенных участках, которую стоит проверять перед выездом на воду.

Нерестовый запрет: сроки и ограничения

Первое и самое главное правило – соблюдение нерестового запрета. Во Львовской области этот весенне-летний период имеет четкие сроки:

С 1 апреля по 20 мая – на реках и их притоках

– на реках и их притоках С 1 апреля по 10 июня – на водохранилищах, озерах и прудах

– на водохранилищах, озерах и прудах С 1 апреля по 30 июня – на притоках, старицах и заливах

В это время природа нуждается в абсолютной тишине. Согласно обновленным правилам, лов разрешается только с берега, за пределами нерестилищ, на одну поплавочную или донную удочку с двумя крючками, либо спиннингом с одной искусственной приманкой. Любое использование лодок для рыбалки в этот период является грубым нарушением.

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Обязательно следите за актуальной информацией, чтобы не нарушать закон / Фото Magnific

Зимовьи: осенне-зимний запрет

Крайне важно знать расположение зимних ям – с 1 ноября и до начала весенне-летнего нерестового запрета рыбалка на этих участках полностью запрещена. Координаты зимовок публикуются на сайте Госрыбагентства и в областных экоинспекциях.

Суточная норма и минимальные размеры

Суточная норма вылова на одного человека составляет 3 килограмма и одну особь любой массы (трофейный экземпляр). Каждый рыболов обязан иметь при себе весы и рулетку, ведь правила четко регламентируют минимально допустимые размеры рыбы для вылова:

Щука – 50 сантиметров;

– 50 сантиметров; Сома – 80 сантиметров;

– 80 сантиметров; Судак – 42 сантиметра;

– 42 сантиметра; Карп (сазан) – 35 сантиметров в днепровских водохранилищах, 30 сантиметров – в других водоемах;

– 35 сантиметров в днепровских водохранилищах, 30 сантиметров – в других водоемах; Лящ – 35 сантиметров в днепровских водохранилищах, 30 сантиметров – в других водоемах.

Рыбу меньшего размера необходимо осторожно отпустить обратно в воду.

Красная книга: что следует немедленно отпускать

Особое внимание – к видам, занесенным в Красную книгу Украины. Если на ваш крючок попала марена обыкновенная, ялец, вырезуб, стерлядь, хариус европейский или лосось дунайский (головатица) – вы обязаны максимально осторожно, желательно не вынимая рыбу из воды, освободить ее от крючка и немедленно отпустить.

К слову! Ранее мы рассказывали, как найти хорошее место для сбора грибов. Воспользуйтесь этими советами, чтобы тихая охота была результативной.

Особенности ловли на водохранилищах и в карьерах

Большие водоемы Львовской области – это настоящий вызов для рыболова, требующий серьезной подготовки, понимания метеорологии и наличия соответствующего снаряжения. Наиболее известными среди местных рыболовов являются Гамалиевка, Навария (Щирецкое водохранилище), Грушевское озеро и Добротворское водохранилище.

Гамалиевка и Навария: недалеко от Львова

Гамалиевка (технический водоем ТЭЦ) и Навария, расположенные недалеко от областного центра, подвергаются значительному рыболовному давлению. Здесь преобладают лещ, плотва, густера и большой серебристый карась. Из хищников преобладают судак, щука и окунь.

Особенности ловли: большие просторы и часто пологие берега. Чтобы добраться до перспективных точек – бровков, русловых откосов или локальных ям, – рыболову необходимы дальнобойные фидерные удилища. Забросы на расстояние 60 – 80 метров здесь являются нормой. Для успешной ловли хищника желательно иметь лодку с эхолотом, но многие рыболовы успешно ловят и с берега.

Грушевское озеро: затопленный карьер

Грушевское озеро (затопленный серный карьер), расположенное ближе к границе, известно глубинами до 8 метров, прозрачной водой и трофейными щуками. Здесь отлично работают тяжелые джиги и большие силиконовые приманки (биг-бейты).

Добротворское водохранилище: круглогодичная рыбалка

Добротворское водохранилище – уникальный промышленный феномен. Благодаря сбросу теплых вод с местной теплоэлектростанции часть водоема не замерзает даже в самые лютые морозы. Рыба здесь остается активной круглый год, а нерест некоторых видов начинается значительно раньше. Здесь можно успешно ловить сома, сазана и большого карася даже поздней осенью.



Водохранилища – прекрасная локация для рыбалки чуть ли не круглый год / Фото Magnific

Речное течение: неукротимая энергия Днестра, Западного Буга и Стрыя

Речная рыбалка – это высший пилотаж, где нет постоянных условий. Уровень воды, сила течения, рельеф дна – все это может измениться после одного сильного дождя. Рыболов должен уметь "читать" воду: видеть границу быстрого и медленного течения, находить входы и выходы из ям, перекаты и затопленные деревья.

Горные реки: Стрый и Опир

Горные и предгорные реки Львовщины, такие как Стрый и Опир, предлагают совершенно уникальный опыт. Быстрая, ледяная вода, каменистое дно и невероятные пейзажи Карпат создают атмосферу настоящей дикой природы. Здесь преобладают нахлыст и ультралайтовый спиннинг. Главной целью рыболовов являются головень, подуст и ручьевая форель.

Важно: аборигенная ручьевая форель является уязвимым видом. Во многих бассейнах ее вылов строго запрещен. Даже если вы поймали ее случайно, используйте крючки без зазубрин, обязательно смачивайте руки перед тем, как прикоснуться к рыбе, и отпускайте ее в считанные секунды, вернув в воду.

Равнинные реки: Днестр и Западный Буг

Равнинные реки – Днестр и Западный Буг – это совсем другая история. Днестр на своем пути через Львовскую область образует глубокие ямы, крутые повороты и глинистые обрывы. Это классическая акватория для ловли усатого гиганта – сома, а также трофейного жереха, который устраивает громкие "котлы" на поверхности воды. Западный Буг, извивающийся среди лесов и лугов, славится своими старицами. Эти тихие, заросшие кувшинками участки – идеальное место для ловли щуки на поверхностные приманки и охоты на осторожного речного линя.



Рыбалка на диких водоемах не дает гарантий, но особенно ценится / Фото Magnific

Дикие озера и пруды против коммерческих водоемов

Современная рыбалка на Львовщине четко разделилась на два лагеря: сторонников диких водоемов и фанатов коммерческих (платных) озер. И это уже вопрос выбора философии отдыха.

Дикие водоемы: свобода без гарантий

Дикие водоемы – это бесплатный доступ, максимальное единение с природой и полное отсутствие гарантий. Результат здесь непредсказуем и зависит исключительно от мастерства рыболова. Чтобы успешно ловить на диком пруду, часто приходится продираться сквозь заросли, самостоятельно расчищать проход в камышах, бороться с комарами и часами подбирать ключ к капризной рыбе. Основная цель здесь – золотой и серебристый карась, линок, красноперка и мелкая щука-травянка. Это выбор тех, кто ценит тишину и готов вернуться домой без рыбы, но с полным багажом эмоций.

Коммерческие водоемы: комфорт и зарыбление

Коммерческие водоемы предлагают совершенно иной подход. Платные озера обладают мощным, регулярно пополняемым рыбным фондом. Здесь можно целенаправленно охотиться на карпа весом 5–8 килограммов (редко – до 10 килограммов), мощного белого амура, толстолоба или форель в холодное время года. Секторы для ловли расчищены, оборудованы мостками, беседками и мангалами. Это идеальный вариант для семейного отдыха. Охрана на таких водоемах значительно снижает риск встретить браконьеров, хотя полностью исключить его невозможно.

Этика современного рыболова

Рыбалка сегодня – это уже давно не способ добычи пищи. Это спорт, хобби, способ снять стресс и перезагрузить психику. Именно поэтому на первый план выходит этика рыболова и экологическое сознание.

Catch & Release: поймал – отпусти

Популяризация принципа "поймал – отпусти" (Catch & Release) набирает обороты во Львовской области. Особенно это касается трофейных экземпляров. Большая щука или карп – это ценный генофонд водоема, рыба, которая дает самое сильное и здоровое потомство. Сделайте хорошее фото на память, обработайте рану от крючка специальным антисептиком и подарите рыбе жизнь.

Чистота на берегу: железное правило

Второе, не менее важное правило – абсолютная чистота на берегу. Пластиковое загрязнение и остатки нейлоновых лесок представляют смертельную угрозу для птиц и мелких млекопитающих. Современный этичный рыболов руководствуется железным правилом: "Убери свой мусор и мусор того парня, который был здесь до тебя".

Львовская область обладает колоссальным водным потенциалом. Ее реки, озера и водохранилища способны дарить незабываемые моменты борьбы с трофеями и минуты абсолютного покоя. Но то, какими эти водоемы увидят наши дети, зависит исключительно от нашей ответственности, уважения к закону и любви к природе уже сегодня.

Перед выездом обязательно проверьте актуальную информацию на сайте Госрыбагентства или позвоните на горячую линию Львовского рыбоохранного патруля – (032) 270-41-88 или (066) 098-84-47.