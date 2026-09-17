Об этом говорится в материале колледжа лесного хозяйства Университета штата Орегон. Автор материала Лорел Шерман, специалист OSU Extension, рассказывает о значении так называемых микросайтов в лесу и объясняет, почему они важны, в частности, для грибов.

Почему важна влажность?

Грибы в значительной степени зависят от наличия влаги. В материале отмечается, что они могут состоять до 90% из воды, поэтому достаточная влажность почвы является необходимым условием для их появления. Если почва пересыхает, грибной мицелий может оставаться неактивным даже тогда, когда по календарю уже наступил грибной сезон. Поэтому в сухую погоду стоит обращать внимание на места, где влага сохраняется дольше.

Где искать более прохладные и влажные участки?

Одним из примеров таких микросайтов автор называет участки возле больших поваленных стволов. В более сухой среде их затененная сторона может быть прохладнее и дольше удерживать влагу, чем окружающая лесная подстилка.

Микросайтами называют небольшие участки, условия которых отличаются от окружающей территории. Это могут быть места возле поваленных деревьев, в небольших впадинах, под корой или рядом с другими природными структурами.

Однако сам факт наличия поваленного бревна или затененного участка не означает, что там обязательно будут грибы.

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Почему грибы не любят высокую траву?

Исследование, опубликованное в журнале Biological Conservation, показало, что высота травы может влиять на плодоношение пастбищных грибов. Ученые провели полевой эксперимент на участках, где росло более 50 видов грибов, и сравнили различные режимы скашивания травы: когда ее оставляли высотой 3 или 8 сантиметров, косили в разное время или вообще не косили.

Наибольшее количество видов грибов и их плодовых тел было зафиксировано на участках с коротким травостоем около 3 сантиметров. Зато на территориях, где траву не косили, плодовых тел образовывалось очень мало. Исследователи отмечают, что высокая растительность может подавлять именно появление на поверхности плодовых тел, которые мы привыкли называть грибами.

Но это не означает, что высокая трава полностью уничтожает грибницу. Мицелий может оставаться в почве под густой растительностью в течение длительного времени, даже если грибов на поверхности почти не видно. Поэтому для тихой охоты открытый участок с невысокой травой может быть более перспективным для поиска плодовых тел, чем место с густой и высокой травой.