Не все водоемы безопасны: где в Ивано-Франковской области официально разрешено купаться

Летом, в разгар жары, многим хочется искупаться на природе. Однако для безопасного отдыха важно выбирать проверенные водоемы, чтобы не подвергнуться опасности.

Прошлым летом в Ивано-Франковской области официально определили лишь четыре места для летнего отдыха у воды. При этом, как сообщало "Суспільне", после проверки качества воды только одно озеро в области было признано безопасным для купания .

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Какое озеро в Ивано-Франковской области было единственным безопасным для купания?

В 2025 году безопасными для массового отдыха признали четыре места:

городское озеро на улице Гетмана Мазепы в Ивано-Франковске;

озеро Молодости в туристическом комплексе "Буковель";

городской пляж на левом берегу реки Днестр в Галиче;

озеро в городском парке культуры и отдыха имени Ивана Франко в Калуше.

Однако единственным водоёмом, где официально рекомендовали купаться, стало именно озеро Молодости в Буковеле. По результатам лабораторных исследований вода здесь соответствовала санитарным нормам. На других локациях были обустроены лишь зоны для отдыха, а купание не рекомендовали из-за отсутствия необходимых исследований.

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Что известно об отдыхе на озере Молодости?

Озеро Молодости расположено на территории курорта Буковель в селе Поляница. Это самое большое искусственное озеро курорта, которое часто называют "карпатским морем". Его длина превышает 750 метров, ширина составляет около 140 метров, а глубина достигает 8 метров. Летом вода прогревается до комфортных +23 градусов.

Озеро Молодости / фото "Карпатиум"

На берегу обустроен пляж с шезлонгами, зонтиками, бунгало, душевыми и раздевалками. Для посетителей работают водные горки, прокат SUP-досок, катамаранов и гидроциклов, троллей через озеро, роупджампинг и другие аттракционы. Для детей оборудованы отдельная зона для купания и водные горки, а за безопасностью отдыхающих следят аккредитованные спасатели.

Как добраться до озера Молодости?

Поскольку озеро расположено на территории курорта Буковель, добираться нужно именно сюда. На общественном транспорте удобнее всего добираться до Буковеля из Ивано-Франковска, Черновцов, Тернополя или Львова. Из этих городов регулярно курсируют автобусы и маршрутки в направлении Поляницы, Яблуницы, Татарова, Микуличина, Яремче или Ворохты.

На собственном транспорте нужно двигаться по центральной магистрали в направлении Закарпатья. После въезда в село Яблуница через несколько километров будет поворот направо по указателю "Поляница, Буковель", который ведет непосредственно к курорту и озеру Молодости.

Где находится озеро Молодости: смотрите на картах.