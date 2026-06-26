Минулого літа на Івано-Франківщині офіційно визначили лише чотири локації для літнього відпочинку біля води. Водночас лише одне озеро в області було безпечним для купання після перевірки якості води, повідомляло Суспільне.

Дивіться також Де охолонути у спеку цього літа: топ 3 безкоштовні водойми біля Києва

Яке озеро на Івано-Франківщині було єдиним безпечним для купання?

У 2025 році безпечними для масового відпочинку визначили чотири локації:

міське озеро на вулиці Гетьмана Мазепи в Івано-Франківську;

озеро Молодості у туристичному комплексі "Буковель";

міський пляж на лівому березі річки Дністер у Галичі;

озеро в міському парку культури та відпочинку імені Івана Франка у Калуші.

Проте єдиною водоймою, де офіційно рекомендували купатися, стало саме озеро Молодості у Буковелі. За результатами лабораторних досліджень вода тут відповідала санітарним нормам. На інших локаціях були облаштовані лише зони для відпочинку, а купання не рекомендували через відсутність необхідних досліджень.

Дивіться також Де біля Львова можна безкоштовно відпочити біля водойми: добірка локацій для літнього відпочинку

Що відомо про відпочинок на озері Молодості?

Озеро Молодості розташоване на території курорту Буковель у селі Поляниця. Це найбільше штучне озеро курорту, яке часто називають "карпатським морем". Його довжина перевищує 750 метрів, ширина становить близько 140 метрів, а глибина сягає 8 метрів. Влітку вода прогрівається до комфортних +23 градусів.

Озеро Молодості / фото "Карпатіум"

На березі облаштований пляж із шезлонгами, парасолями, бунгало, душовими та зонами роздягальнями. Для відвідувачів працюють водні гірки, прокат SUP-дошок, катамаранів і гідроциклів, тролей через озеро, роупджампінг та інші атракціони. Для дітей облаштовані окрема зона для купання та водні гірки, а за безпекою відпочивальників стежать акредитовані рятувальники.

Як дістатися до озера Молодості?

Оскільки озеро розташоване на території курорту Буковель, дістатися потрібно саме сюди. Громадським транспортом найзручніше їхати до Буковеля з Івано-Франківська, Чернівців, Тернополя або Львова. З цих міст регулярно курсують автобуси та маршрутки у напрямку Поляниці, Яблуниці, Татарова, Микуличина, Яремче чи Ворохти.

Власним транспортом потрібно рухатися центральною магістраллю у напрямку Закарпаття. Після в'їзду до села Яблуниця за кілька кілометрів буде поворот праворуч за вказівником "Поляниця, Буковель", який веде безпосередньо до курорту та озера Молодості.

Де розташоване озеро Молодості: дивитись на картах.