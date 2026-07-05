Песчаные пляжи и прозрачная вода: украинка показала идеальное озеро для отдыха недалеко от Праги
Если вы живете в столице Чехии и хотите сбежать от городской жары, но у вас нет времени на дальнюю поездку, стоит обратить внимание на одно озеро, расположенное всего в 20 километрах от Праги.
Украинская блогерша Czech Lifehackerka поделилась впечатлениями о местечке Лхота и рассказала, сколько стоит отдых и чем здесь можно заняться.
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Где можно отдохнуть недалеко от Праги?
Озеро Lhota расположено примерно в 30 минутах езды на автомобиле от чешской столицы. На территории есть парковка, а добраться на общественном транспорте также возможно, дорога занимает около полутора часов с пересадкой. Отдыхающих здесь ждут песчаные пляжи, сосновый лес и очень чистая прозрачная вода, качество которой поддерживается благодаря современным технологиям очистки.
Место для отдыха недалеко от Праги: смотреть видео
Входной билет для взрослых стоит 120 чешских крон. Для студентов действовала льготная цена 50 крон. После 16:00 вход для всех также стоил 50 крон. На территории обустроены детские площадки, работают кафе и другие заведения общественного питания, а также доступны разнообразные спортивные развлечения.
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Блогерша вместе с компанией арендовала сапборд, час катания на котором стоил 250 крон. Также они воспользовались камерой хранения для вещей, что обошлось в дополнительные 100 крон.
Адрес озера: смотрите на картах
В разгар летней жары стоит позаботиться о собственном самочувствии. Поэтому напоминаем простые правила, которые помогут легче перенести жаркие дни и снизить риск перегрева.