Украинская блогерша Czech Lifehackerka поделилась впечатлениями о местечке Лхота и рассказала, сколько стоит отдых и чем здесь можно заняться.

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Где можно отдохнуть недалеко от Праги?

Озеро Lhota расположено примерно в 30 минутах езды на автомобиле от чешской столицы. На территории есть парковка, а добраться на общественном транспорте также возможно, дорога занимает около полутора часов с пересадкой. Отдыхающих здесь ждут песчаные пляжи, сосновый лес и очень чистая прозрачная вода, качество которой поддерживается благодаря современным технологиям очистки.

Место для отдыха недалеко от Праги: смотреть видео

Входной билет для взрослых стоит 120 чешских крон. Для студентов действовала льготная цена 50 крон. После 16:00 вход для всех также стоил 50 крон. На территории обустроены детские площадки, работают кафе и другие заведения общественного питания, а также доступны разнообразные спортивные развлечения.

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Блогерша вместе с компанией арендовала сапборд, час катания на котором стоил 250 крон. Также они воспользовались камерой хранения для вещей, что обошлось в дополнительные 100 крон.

Адрес озера: смотрите на картах

В разгар летней жары стоит позаботиться о собственном самочувствии. Поэтому напоминаем простые правила, которые помогут легче перенести жаркие дни и снизить риск перегрева.

Как уберечься от жары / плакат 24 Канала