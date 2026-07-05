Українська блогерка Czech Lifehackerka поділилася враженнями від локації Lhota та розповіла, скільки коштує відпочинок і чим тут можна зайнятися.

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Де можна відпочити біля Праги?

Озеро Lhota розташоване приблизно за 30 хвилин їзди автомобілем від чеської столиці. На території є парковка, а дістатися громадським транспортом також можливо, дорога займає близько півтори години з пересадкою. Відпочивальників тут чекають піщані пляжі, сосновий ліс і дуже чиста прозора вода, яку підтримують завдяки сучасним технологіям очищення.

Локація для відпочинку біля Праги: дивитись відео

Вхідний квиток для дорослих коштує 120 чеських крон. Для студентів діяла пільгова ціна 50 крон. Після 16:00 вхід для всіх також становив 50 крон. На території облаштовані дитячі майданчики, працюють кафе та інші заклади харчування, а також доступні різноманітні спортивні розваги.

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Блогерка разом із компанією орендувала сапборд, година катання на якому коштувала 250 крон. Також вони скористалися камерою схову для речей, що обійшлася у додаткові 100 крон.

Адреса розташування озера: дивитись на картах

У розпал літньої спеки варто дбати про власне самопочуття. Тож нагадуємо прості правила, які допоможуть легше перенести спекотні дні та зменшити ризик перегрівання.

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