Черный песок есть не только на Канарах: вот 6 совершенных вулканических пляжей в разных уголках мира

Об этом феномене большинство туристов знают благодаря Тенерифе или Лансароте на Канарах. Однако наша планета скрывает еще множество похожих диковинок.

Речь идет о пляжах с черным цветом песка. И со ссылкой на geologyin.com и не только мы расскажем о них немного подробнее, в том числе и о самых красивых.

Фантастическая красота – и без каких-либо фильтров: где в мире найти идеальные черные пляжи?

Вулканические пляжи с темным песком и галькой привлекают путешественников дикой красотой и уникальной атмосферой. Кроме известных всем Канарских островов, такие удивительные места скрыты во многих других уголках планеты.

Вот этот черный песок, что интересно, не является каким-то одним конкретным материалом, на всех пляжах одинаковым. Это смесь различных темных минералов и обломков горных пород, как объясняют на sandatlas.org. Но эта смесь, кроме красоты, всегда скрывает древнюю историю

В каждом изогнутом пляже, в каждой песчинке есть история Земли,

– справедливо отмечала эколог Рейчел Карсон, которую цитирует noaa.gov.

Кроме геологического значения, эти черные пляжи обладают важной экологической и культурной ценностью. Они являются естественными инкубаторами для редких видов морских черепах, они же вдохновляют художников и писателей, и они же сохраняют аутентичную культуру местных общин.

Эти уникальные произведения природы возникли не случайно и не мгновенно – они формировались на протяжении тысячелетий, в основном благодаря взаимодействию горячей лавы и холодной океанской воды. А поскольку на Земле немало вулканически активных регионов, то и ответ на вопрос "где искать черные пляжи" прост – они есть почти везде. Другое дело – какие из них самые красивые и больше всего привлекают туристов.

Какие черные пляжи в разных теплых регионах мира смело можно называть лучшими?

Начать стоит, конечно, с Пуналу'у. Он расположен на юго-восточном побережье Большого острова Гавайев, как пишет thoroughlytravel.com, и является одним из самых известных темных побережий в мире. Тамошний песок из базальтовой лавы образовался, когда раскаленная магма вулкана Килауэа достигала океана и мгновенно раздробилась от контакта с водой. Это место также является уникальным пристанищем для зеленых морских черепах хону, которые находятся под угрозой исчезновения. Туристам запрещено касаться их, но и наблюдение – большое наслаждение.

Далее следует упомянуть греческий остров Санторини. Это место известно контрастами, а пляжи Перисса и Камари являются яркими тому подтверждениями. Перисса предлагает длинную береговую линию с развитой инфраструктурой, а черный песок здесь появился после катастрофического Минойского извержения около 1600 года до нашей эры. Камари раскинулся по другую сторону скалы Меса-Вуно, и он покрыт мелкой черной галькой. Под летним солнцем эти камни прогреваются настолько сильно, что передвигаться по берегу без обуви практически невозможно. Особый шарм Камари добавляет вечерняя подсветка скалы и близость к руинам Древней Фиры, куда путешественники могут подняться прямо с побережья.

Теперь посмотрим в сторону Стромболи. Это самый отдаленный уголок Эолийского архипелага к северу от Сицилии – одноименный вулкан на острове непрерывно извергается уже более 2000 лет, обеспечивая местные пляжи свежими порциями черного песка и застывшей лавы. Самым популярным местом для отдыха здесь является пляж Фикогранде длиной около 600 метров. Отсюда открывается невероятный вид на вулканический столб Стромболиккио, возвышающийся посреди моря.

Ни один рейтинг пляжей не обойдется без Таити. Пляж Таутира на юго-востоке этого острова Французской Полинезии считают одним из наименее испорченных цивилизацией мест на планете. Антрацитовый песок здесь контрастирует с бирюзовой водой и величественными зелеными скалами долины Вайтепиха. В свое время эти дикие пейзажи вдохновляли известного писателя Роберта Льюиса Стивенсона.

Нас не поймут, если не напишем про Бали. Там на севере расположен пляж Ловина, который привлекает совсем другой атмосферой. Вместо больших волн здесь царит спокойное море, а главным развлечением для туристов является встреча с сотнями диких дельфинов на рассвете. Каждое утро десятки традиционных лодок чукунг выходят в море, чтобы показать путешественникам этих грациозных животных. Неподалеку в джунглях также есть горячие вулканические источники Банджар.

И для экзотики обратимся к Коста-Рике. Плая Негра в провинции Гуанакасте – буквально легендарный пляж, он получил всемирную славу после выхода культового фильма о серфинге "Бесконечное лето II". Его темный песок окружен густыми тропическими лесами, где обитают обезьяны-ревуны и экзотические птицы. Волны здесь поражают, а однако во время отливов скалистые рифы образуют безопасные природные бассейны для купания, поэтому довольны будут все. Интересно, что несмотря на популярность здесь держится уютная атмосфера философии Pura Vida – простой жизни.

А какие есть самые популярные пляжи мира с – наоборот – белоснежным песком?

Когда мы говорим о белоснежных песках, сразу хочется вспомнить об острове Исла-Пасион вблизи Косумеля в Мексике. Многие на самом деле говорят, что это лучший пляж мира – и именно благодаря удивительно белому песку, бирюзовой воде и атмосферной доступности только на лодке. А еще остров привлекает коралловыми рифами и местами гнездования морских черепах.

И как тут не сказать о "Белом рае" – пляже Whitehaven в Австралии. Практически все туристы, которые его посетили, удивлены не только цветами песка, но и особым звуками на пляже – потому что песок там скрипит во время ходьбы. Этот феномен называют "поющий песок", а возникает он из-за трения между равномерными и сухими песчинками.