Во Львове зацвели каштаны и глициния: маршрут по самым красивым локациям

Весна во Львове – особое время, когда город превращается в цветущую открытку. Старинные виллы покрываются глицинией, а каштаны расцветают посреди уютных улиц.

Если хочется увидеть самые красивые весенние локации Львова за одну прогулку, стоит отправиться по маршруту через район Нового Львова, говорится в инстаграм-сообщении rainy_lily.

В этой прогулке можно найти знаменитую львовскую глицинию, цветущие каштаны, исторические виллы и даже тюльпаны у Песчаных озер.

Где искать во Львове глицинию и каштаны?

Маршрут начинается на перекрестке улиц Киевской, Чупринки и Котляревского. Именно здесь есть самая известная львовская глициния на вилле "На кресте".

Рядом расположена улица Котляревского, где цветут розовые каштаны и сирень. Далее стоит пойти по улице Чупринки к дворцу Сосновского. Он поражает красотой, но еще раз сюда стоит посетить уже в период, когда начнут цвести розы.

На углу улиц Мельника и Коновальца стоит обратить внимание на невероятно красивое здание – Дворец гипсовых королей.

Вход во двор дворца открыт, поскольку здесь расположен центр спортивной реабилитации, поэтому можно спокойно зайти и рассмотреть лепнину, в целом здание и сделать несколько фото,

– добавила автор видео.

На Коновальца очень много каштанов, которые уже расцвели. Также рядом есть и розовые каштаны, которые рядом с белыми – очень хорошо смотрятся. Гуляя по улице можно найти еще одну глицинию – она хоть и не очень пышная, однако можно почувствовать ее нежный аромат.

На этой улице есть немало вилл, которые похожи на замки. Кроме того, можно заскочить в парк Песчаные озера, где высадили невероятные тюльпаны. Вернуться в центр с этой локации можно трамваем №2.

Чем известна вилла "На Кресте" с глициниями?

В инстаграм-сообщении "Бюро наследия во Львове" пишут, что это здание является одним из самых ярких примеров перехода от историзма к сецессии во львовской архитектуре.

Дом расположен в районе Кастеливка, где архитекторы уже начали формировать концепцию "города-сада", строя виллы с добавлением зеленых участков.

Эту виллу построили в 1891 – 1892 годах по проекту Ивана Левинского и Юлиана Захаревича. Именно эти архитекторы сформировали стиль Кастеливки.

Название виллы "На Кресте" происходит от расположения здания на пересечении нескольких улиц. Узнаваемым элементом стала шестигранная краеугольная башня, благодаря которому дом выглядит как романтический замок. А еще преимуществом дома является то, что он эффектно выглядит с разных ракурсов, а его композиция – полностью асимметрична.

Туристы не замечают один балкон во Львове, но именно с него изменили историю Украины. Речь идет о балконе дома на площади Рынок, 10. Здесь, во Львове, 30 июня 1941 года Ярослав Стецько провозгласил Акт восстановления Украинского Государства. В здании сейчас – фонды Музея этнографии и художественного промысла, а также популярное заведение "Львовская копальня кофе".

Во Львове есть необычное место, такое как Пластилиновый дом, автором которого является архитектор Николай Сеник. Здание расположено на улице Центнеровка, 16.