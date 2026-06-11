К примеру, Boka Kotorska в Черногории, Lim Fjord в Хорватии и Rías Baixas в Испании. 24 Канал расскажет о них немного подробнее.

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Есть ли фьорды в Европе, но чтобы не по ценам Норвегии?

Опытные путешественники в социальных сетях часто отмечают, что Норвегия давно превратила свои фьорды в мировой бренд – но за эту сказку приходится платить чуть ли не буквально золотом. Ужин на двоих в скромном ресторане опустошит кошелек на сотню долларов, а за ночь в отеле придется выложить минимум в полтора раза больше.

И это мы еще не вспоминаем о космических ценах на транспорт. Автор имел возможность добираться из Саннефьорда, куда прилетел лоукостером за 9 евро, в Осло – так билет на поезд стоил около 30 евро, а расстояние между этими городами примерно такое же, как между Львовом и Ивано-Франковском.

Однако не секрет, что красивые фьорды есть и в других странах Европы, и поездка туда не будет столь дорогой, как в Норвегию. При этом европейские риасы и затопленные каньоны визуально не уступают северным гигантам, но предлагают бонусом теплое солнце и фантастическую кухню. Предлагаем рассмотреть три таких локации.

Бока Которская в Черногории: смотрите видео exploretheworld4k

Чем поражает Бока Которская в Черногории?

Первая – это Бока Которская (Boka Kotorska), или просто Бока, в Черногории. Хотя геологически это не классический ледниковый фьорд, а затопленный речной каньон, визуальный эффект здесь абсолютно идентичен. Величественные известняковые скалы массивов Ориен до 1895 метров высотой и Ловчен стремительно обрываются прямо в глубокую синеву Адриатического моря.

Эта гигантская природная гавань в 28 километров длиной прячет в своих укромных уголках 5 старинных каменных городов – Котор, Пераст, Рисан, Тиват и Герцег-Нови. Здесь царит удивительный микроклимат – когда на вершинах гор еще лежит снег, у воды уже вовсю цветут розы, мимозы и гранаты.

Путешественники могут арендовать каяк или поехать на прогулку на скоростном катере всего за несколько десятков долларов, чтобы увидеть знаменитые острова, как вот Госпа од Шкрпела (Мадонна на Рифе) с барочной церковью XVII века. И все это – без скандинавского холода и по ценам, которые позволят наслаждаться жизнью на полную.

Лимский канал в Хорватии: смотрите видео two_weeks_of_fog

Почему Лимский канал в Хорватии называют раем для гурманов?

Чуть севернее, на живописном полуострове Истрия в Хорватии, между городами Ровинь и Пореч, скрывается еще одно чудо – Лимский канал (Lim Fjord). Этот узкий залив длиной около 10 – 12 километров и глубиной до 33 метров является затопленной карстовой долиной. Стремительные зеленые склоны, покрытые густыми лесами, создают полную иллюзию северного пейзажа, но с приятным средиземноморским теплом.

Вода здесь солоновато-пресная из-за многочисленных подводных источников, что делает ее идеальной средой для выращивания первоклассных мидий и устриц. Местные ресторанчики, расположенные прямо на берегу, предлагают свежие морепродукты по цене, которая в Норвегии показалась бы смешной.

Кроме гастрономического удовольствия, здесь можно посетить загадочную пещеру Святого Ромуальда, где когда-то жили первобытные люди. Или же просто насладиться тишиной во время неспешной прогулки на лодке.

Риас Байшас в Испании: смотрите видео moscar_dron

Зачем туристы едут в испанский регион Риас Байшас?

Если же вам хочется настоящего атлантического масштаба, отправляйтесь на северо-запад Испании, в регион Галисия. Местное побережье Риас Байшас (Rías Baixas) славится глубокими заливами-эстуариями, которые образовались вследствие затопления речных долин океаном. Они настолько похожи на норвежские фьорды, что их постоянно сравнивают, однако галисийские склоны значительно мягче и зеленее.

Галисия, особенно Риас Байшас, – это край дикой природы, величественных маяков и белоснежных пляжей. Невероятно красивое место, где почти нет толп туристов, разве что в разгар лета. Но главная фишка здесь – это уникальное сочетание океана и виноделия.

Именно здесь, на террасах, нависающих над водой, выращивают знаменитый виноград сорта Альбариньо. Свежее минеральное белое вино с нотками персика и соли идеально подходит к местным деликатесам – осьминогам, крабам и гигантским мидиям, которые выращивают на специальных деревянных плотах прямо в заливах. При этом бутылка отличного вина в местной таверне будет стоить меньше 15 – 20 долларов.