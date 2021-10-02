Во французском аэропорту введут комендантский час: причина ограничения

В аэропорту Нант-Атлантик с 2022 введут комендантский час. Поэтому жители французского городка Бугене смогут спокойно спать ночью. Им перестанет мешать шум от самолетов во время посадки.

Інформацію підтверділо керівництво Опис Летовище. Смороду зазначилися, что скасують усі нічні рейси.

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Комендантский час в аэропорту

Жители города Бугене длительное время требовали запретить ночные рейсы в аэропорт Нант-Атлантик. Высокий уровень шума мешал им спать и был причиной серьезных заболеваний.

С 2022 правительство введет соответствующее ограничение – комендантский час. Она продлится с полуночи до 6 утра. Этому будет предшествовать запрет на громкие самолеты с 22:00 до полуночи. Посадка будет разрешена только в случае экстренной ситуации.

Государство также ввела ряд ограничений и приняла метод "акустической маржи". Он отличается от метода "реального сертифицированного шума".

Около 4 миллионов европейцев страдают от авиационного шума. Такие данные сообщили в Европейском агентстве защиты окружающей среды. Чтобы исправили это, некоторые аэропорты вводят ряд ограничений и строят новые взлетно-посадочные полосы, другие - изменяют траекторию подлета самолета.