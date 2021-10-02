Інформацію підтверділо керівництво Опис Летовище. Смороду зазначилися, что скасують усі нічні рейси.

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Комендантский час в аэропорту

Жители города Бугене длительное время требовали запретить ночные рейсы в аэропорт Нант-Атлантик. Высокий уровень шума мешал им спать и был причиной серьезных заболеваний.

С 2022 правительство введет соответствующее ограничение – комендантский час. Она продлится с полуночи до 6 утра. Этому будет предшествовать запрет на громкие самолеты с 22:00 до полуночи. Посадка будет разрешена только в случае экстренной ситуации.

Государство также ввела ряд ограничений и приняла метод "акустической маржи". Он отличается от метода "реального сертифицированного шума".

Интересно знать! Около 4 миллионов европейцев страдают от авиационного шума. Такие данные сообщили в Европейском агентстве защиты окружающей среды. Чтобы исправили это, некоторые аэропорты вводят ряд ограничений и строят новые взлетно-посадочные полосы, другие - изменяют траекторию подлета самолета.